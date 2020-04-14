الامارات | أطباء: الفحص المبكر لـ «كورونا» يحاصر الفيروس ويقضي عليه

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: الفحص المبكر لـ «كورونا» يحاصر الفيروس ويقضي عليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، التوسع في برنامج فحص «كورونا» ليشمل جميع المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الدولة، ما يسهم في الكشف عن أي حالات جديدة، فيما أكد أطباء متخصصون في علم المناعة والأمراض المعدية، أن الفحص المبكر لـ«كورونا» يُعد العمود الفقري لمحاصرة الفيروس والقضاء عليه، حيث يسهم في اكتشاف الحالات المصابة، وعزلها وتتبع المخالطين، ومنع انتشار الوباء في المجتمع.

وتفصيلاً، دعا أطباء متخصصون، أفراد المجتمع إلى المبادرة بحجز موعد لإجراء فحص «كورونا»، مؤكدين أن البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وإجراء فحص «كورونا» سيصنعان الفارق في القضاء على الجائحة.

وقالت العالمة الإماراتية، مدير مركز التكنولوجيا الحيوية في جامعة خليفة للتكنولوجيا الحيوية، الدكتورة حبيبة الصفار، إن «الكشف المبكر حماية لنا ولمن حولنا، وله فوائد عدة، فمن خلاله يتم اكتشاف المصابين، وعزلهم وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لهم حتى تماثلهم للشفاء، بالإضافة إلى اكتشاف حالات الإصابة التي لا تظهر عليها أي أعراض، والذين يشكلون خطورة حيث إنهم ينقلون العدوى لغيرهم، ويشكلون مصدر خطورة على كبار السن والمرضى».

وأضافت أن اكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى يسرّع في عملية الشفاء، حيث يتلقّى الشخص الرعاية الصحية الكاملة ويتم وقف تطور الحالة عبر إعطائه الأدوية اللازمة التي توفرها الدولة، مشيرة إلى أن فيروس كورونا المستجد، لا يتكاثر على الأسطح الخارجية، وإنما يتكاثر عند الدخول في خلايا الرئة، وبالتالي اكتشاف الفيروس يعجّل بمحاربته والقضاء عليه.

وأشارت الصفار، إلى أن الفحص المخبري لفيروس كورونا يتم عبر تقنية الـ«PCR»، المعتمدة عالمياً «تقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل»، والتي تعتبر أكثر التقنيات حساسية ودقة للحمض النووي، وتعد الطريقة الأفضل والأكثر استخداماً لأخذ العينة، من خلال مسحة الأنف أو البلعوم، من خلال وضع طرف المسحة داخل الأنف لأخذ العينة، ويتم إرسال المسحة ضمن ضوابط دقيقة إلى مختبر متخصص.

من جانبه، أكد مسؤول الإشراف على تشخيص وعلاج ومتابعة حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفى العزل بأبوظبي، استشاري الأمراض المعدية، الدكتور جهاد صالح، أن إجراء الفحص المبكر لـ«كورونا»، لا يُعد وقاية للشخص فقط لكن وقاية لعائلته ومن حوله أيضاً، خصوصاً أن عديداً من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم الأعراض.

وقال: «في حالة معرفة الإصابة في وقت مبكر يتم عزل الشخص، وبالتالي يحمي نفسه وأهله والمحيطين به، خصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأنهم لديهم قابلية للعدوى وحدوث المضاعفات».

وأشار إلى أن اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا في وقت مبكر، يرفع نتائج الشفاء بشكل سريع، ويؤدي إلى نتائج ممتازة، كما أنه يقلل فرص حدوث أي مضاعفات للمريض، على عكس التأخير في التشخيص الذي يترتب عليه التأخير في تلقي العلاج وبالتالي زيادة فرص حدوث مضاعفات.

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وأيده استشاري الطوارئ، الدكتور محمد البلوشي، مؤكداً أن الفحص المبكر لفيروس كورونا في أولى مراحله، يقلل عدد الاختلاط خصوصاً أن فترة حضانة المرض تراوح ما بين 5 و11 يوماً، وخلال هذه الفترة، غالباً لا تظهر الأعراض على الشخص المصاب، لذلك يُشكل الفحص المبكر أهمية كبرى في منع انتشار العدوى، بالإضافة إلى أن الشخص سيتلقّى الرعاية الصحية ومتابعة حالته، ما يسهم في سرعة شفائه.

من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن جهود فرق العمل مستمرة بناء على خطة الدولة لمحاصرة الفيروس والقضاء عليه، ما نتجت عنه زيادة في عدد الفحوص، وتوسيع نطاقها، وإتاحتها على مدار الساعة باستخدام أفضل وأحدث التقنيات.

وأكدت أن الإمارات مستمرة في اتخاذ الإجراءات كافة التي نضمن من خلالها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والأولوية من خلال قطاعنا الصحي كانت زيادة وتوسيع نطاق الفحوص، والاكتشاف المبكر للمصابين وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم.

650 ألف فحص لـ «كورونا»

أجرت الدولة نحو 650 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال فترة قصيرة، ما جعلها تتصدر دول العالم في إجراء فحوص الكشف عن فيروس «كوفيد 19».

وأكدت وزارة الصحة والمجتمع، أن دولة الإمارات مستمرة في اتخاذ الإجراءات كافة التي نضمن من خلالها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والأولوية من خلال قطاعنا الصحي كانت زيادة وتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، وبالتالي النجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم.

وأوضحت أن الفحوص تتم من خلال تخصيص مراكز متقدمة لفحص الفيروس، بالإضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، ما يعكس حرص الدولة على مكافحة الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، ويعكس في الوقت نفسه قوة النظام الصحي الإماراتي وكفاءة كوادره الطبية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة عدد الفحوص، وتوسيع دائرتها ونطاقها للكشف عن أي حالات.

الفحص المبكر يسهم في اكتشاف الحالات المصابة، ومنع انتشار الوباء بالمجتمع.