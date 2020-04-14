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الامارات | إقبال كبير على مركز الفحص الوطني في الفجيرة

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سمية الحمادي - الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الدكتورة طبيب استشاري مدير مركز الفحص الوطني بفرع الفجيرة، فتحية العوضي، أن المركز استقبل عدداً كبيراً خلال اليوم الأول لفحص فئات مختلفة مثل حالات مصابة بأمراض مزمنة وكبار السن وحالات لأشخاص مخالطين لأحد مصابي فيروس ، لافتة إلى أن الحالات حاصلة على مواعيد مسبقة عبر الموقع الإلكتروني.

وأفادت بأن المراجعين أشادوا بسهولة الفحص وسرعة إنجازه، مشيرة إلى أن الأعداد في تزايد خلال اليوم الثاني، متوقعة ارتفاع عدد المراجعين مستقبلاً إلى أضعاف الأيام الأولى.

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وأضافت أن الطاقة الاستيعابية للمركز في اليوم الواحد 600 مركبة يومياً، في كل مركبة ثلاثة أشخاص، مشيرةً إلى أن المركز يستقبل المركبات يومياً من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً.

وشهد مركز المسح الوطني للكشف عن ، في الفجيرة، خلال اليوم الثاني توافد عدد كبير من المراجعين من جنسيات وفئات مختلفة.

ورصدت «الإمارات اليوم» أعداداً كبيرة من العمال الآسيويين الذي جاؤوا للفحص مع أسرهم من أجل التأكد من خلوهم من الفيروس، من خلال أخذ مسحة من الأنف للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بعدما حصلوا على مواعيد مسبقة عبر الموقع الإلكتروني المخصص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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