الامارات | فلكياً.. رمضان 24 أبريل والصيام أقل من 15 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن فلكياً.. رمضان 24 أبريل والصيام أقل من 15 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يحل شهر رمضان المبارك يوم الجمعة الموافق 24 من أبريل، فيما تصل ساعات الصيام في أيامه الأولى إلى 14 ساعة و25 دقيقة.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم»: إن «هلال شهر رمضان 1441 يولد يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري الساعة 06:26، ويكون الهلال مع غروب الشمس على ارتفاع ثلاث درجات فوق الأفق الغربي ويغرب بعد غروب الشمس بـ20 دقيقة». وأضاف أن ظروف الرؤية البصرية تتحسن في المناطق الغربية من الجزيرة العربية، وفرصة رصده قائمة ليكون الجمعة 24 أبريل غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1441.

وأشار إلى أن أطول أيام الصيام في شهر رمضان سيكون آخر يوم فيه، حيث سيصل طول فترة الصيام إلى حدود 14ساعة و57 دقيقة، وأقصر الأيام ستكون أول أيامه ويصل طول فترة الصيام إلى 14 ساعة و25 دقيقة.

وتوقّع الجروان أن يولد هلال شهر شوال 1441 يوم الجمعة الموافق 22 من مايو المقبل، الساعة 21:39 أي بعد غروب الشمس ويشاهد مساء السبت ليكون الأحد 24 مايو غرة شوال.