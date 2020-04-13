أبوظبي (الاتحاد) حثت «شرطة أبوظبي»، الأسر على مضاعفة الرقابة على الأطفال خلال الفترة الحالية التي تتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» والبقاء بالمنازل، داعية إلى عدم الانشغال عنهم وحماية الصغار من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر «الإنترنت».

وأشارت إلى أن بعض دول العالم رصدت تزايداً في جرائم ابتزاز الأطفال على مواقع «الإنترنت» والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، مثل حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية، مؤكدةً أن الإساءة للأطفال عبر «الإنترنت» تعتبر جريمة في دولة الإمارات، وتعتبر الحالات من هذا النوع جرائم جنائية يجب أن يتم الإبلاغ عنها.

وأوضحت أن خدمة «أمان» هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات «الأمنية والمجتمعية والمرورية» باللغات «العربية والإنجليزية، والأوردو»، وتعمل على مدار الساعة، وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بوساطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «شرطة أبوظبي» تدعو إلى مضاعفة الرقابة على الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.