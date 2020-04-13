الامارات | »التوطين»: لجنة لدعم استقرار المواطنين «وظيفياً» في الشركات المتأثرة بـ«كورونا«

شكرا لقرائتكم خبر عن »التوطين»: لجنة لدعم استقرار المواطنين «وظيفياً» في الشركات المتأثرة بـ«كورونا« والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تشكيل لجنة تُعنى بمتابعة أوضاع ودعم الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين لدى الشركات والمنشآت والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية التي انتهجتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس «كوفيد – 19»، المعروف باسم «كورونا المستجد».
واتخذت الوزارة 15 إجراءً احترازياً وإدارياً ومالياً، ضمن استراتيجية «ثلاثية المحاور» للتعامل مع ملف تأثر القطاع الخاص بمختلف مكوّناته من الإجراءات الاحترازية وفترة التعقيم، بهدف توفير أشكال الدعم اللازمة لهذا القطاع، الذي يضم أكثر من 337 ألف جهة عمل من شركات ومنشآت ومؤسسات، يعمل لديها ما يفوق 5.95 ملايين عامل وعاملة من مواطنين ومقيمين.
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