الامارات | شرطة دبي تحرر 2527 مخالفة خلال فترة تقييد حركة المشاة والمرور ضمن برنامج التعقيم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحرر 2527 مخالفة خلال فترة تقييد حركة المشاة والمرور ضمن برنامج التعقيم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال فترة تقييد حركة المشاة والمرور ضمن برنامج التعقيم الوطني،2527 مخالفة، بواقع 2076 مخالفة تحذيرية، وثماني مخالفات جزائية، جاءت في إطار مخالفة الخروج من المنزل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو شراء الحاجات الأساسية، و204 مخالفات تحذيرية، ومخالفة جزائية واحدة، ضمن مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة، وهو أكثر من ثلاثة أشخاص، وأخيراً 233 مخالفة تحذيرية، وخمس مخالفات جزائية، ضمن مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة، أو عدم مراعاة مسافة التباعد بين الاشخاص.

وتدعو القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي تصاحب برنامج التعقيم الوطني، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلامة، خصوصاً أن التزام كل فرد منا عامل رئيس في حفظ المجتمع، مؤكدة أن الإخلال بالتعليمات الاحترازية يضع الشخص تحت طائلة المسؤولية القانونية.