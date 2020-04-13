وفاة شابين مواطنين في حادث تصادم

أحمد مرسي (الشارقة )

توفي شابان مواطنان «توأم»، 18 عاماً في حادث مروري عصر أمس، ودفنا وتمت الصلاة عليهما وفق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي خلال هذه الفترة.

وأكد عبد الله كرم المازم، والد الشقيقين، ماجد وسلطان، أنه فقد ابنيه في حادث مروري أليم، بالتصادم مع شاحنة، وأنه حرص على دفنهما والصلاة عليهما وفق الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها الجهات المعنية، حيث اقتصرت الصلاة والدفن على عدد محدود من الأهل وفقا للتباعد الجسدي.

وقال المازم، الذي يقطن في منطقة الرماقية بالشارقة لـ «الاتحاد»، «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نضرع إلى العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهمنا والأسرة الصبر والسلوان، والفراق أليم وخاصة عندما يفقد الأب شابين في عمر الزهور، ولا نقول إلا ما تعلمناه من شريعتنا الغراء، وطاعة ولي الأمر والجهات المعنية واجبة، ومجتمعنا يجسد كل يوم تكاتفه الاجتماعي. فقد أحاطتنا القلوب من الإخوة المواطنين والمقيمين بكل مواساة، وكان لكلماتهم الطيبة عبر الهاتف أكبر الأثر في تخفيف مصابنا الجلل».

وذكر والد الشابين، وهو في أشد الحزن، أنهما كانا في طريقهما لتقديم أوراقهما للالتحاق بإحدى الكليات.