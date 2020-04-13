شرطة أبوظبي تطلق مبادرة «من البيت للبيت» لتعزيز التواصل مع المجتمع

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مُمثلة في إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة مبادرة «من البيت للبيت»، لتعزيز التواصل المستمر مع المجتمع، ونشر رسائل التوعية والتنويهات العاجلة خلال الظرف الراهن الذي يتطلب سرعة التواصل، وتزويد الجمهور بالنصائح والإرشادات على مدار الساعة.

وأوضح العميد محمد على المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني أن المستجدات المتلاحقة فرضت على المنصات الإعلامية تحديات التعامل مع كم هائل من الرسائل والمعلومات والاستجابة السريعة لتطورات الأحداث التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وتقديم المادة الإعلامية الموثوقة، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي عادة ما تجد بيئة خصبة خلال الأزمات.

وأضاف إن مبادرة «من البيت للبيت» تستهدف متابعة ورصد الوقائع والقرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الرسمية لحظة بلحظة وتقديم الرسائل التوعوية بلغات متعددة وبشكل فوري يتماشى مع سرعة إيقاع الأحداث من خلال منتسبي شرطة أبوظبي، وحسب تخصصاتهم عبر تقنيات الاتصال المرئي، التزاماً بالحملة الوطنية «خلك بالبيت» للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.