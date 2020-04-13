أكثر من 200 بريطاني يعودون لوطنهم من نيبال عبر الإمارات

في إطار التعاون بين المملكة المتحدة وحكومة دولة الإمارات لدعم الرعايا البريطانيين الراغبين في العودة لوطنهم، غادرت في 8 و10 أبريل طائرتان من كاتمندو في نبيال وتوقفتا ترانزيت في الإمارات قبل استكمال رحلتيهما إلى الأراضي البريطانية.

وقامت سفارة المملكة المتحدة في الإمارات ودولة نيبال بتسهيل عودة أكثر من 200 مسافر بريطاني عالق من نيبال عبر الإمارات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت بريطانيا والإمارات مذكرة تفاهم للسماح للطائرات التي تقل بريطانيين بالمرور ترانزيت عبر المطارات الإماراتية.

و الطائرتان العائدتان من نيبال باكورة ثمار هذا الاتفاق وستكون هناك رحلات أخرى.

وتعتبر مذكرة التفاهم جزءاً من جهود التعاون بين حكومة دولة الإمارات والحكومة البريطانية لتسهيل عودة الرعايا البريطانيين العالقين في الخارج بأقصى سرعة ممكنة.

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