الامارات | خوذة ذكية للكشف عن مصابي «كورونا» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن خوذة ذكية للكشف عن مصابي «كورونا» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن إدخال تقنية مبتكرة، للكشف عن المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، عبارة عن خوذة ذكية، تمكن المسعفين من قياس درجة حرارة المحيطين به، بمجرد النظر إليه.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة الدراي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الخوذة الذكية، التي أدخلتها المؤسسة أخيراً، وهي تحت التجربة حالياً، تأتي ضمن جهودها لتوفير أحدث الأجهزة، والمعدات الإسعافية في العالم، وتدريب مسعفي دبي عليها، وفق توجيهات القيادة، بهدف توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية بالإمارة».

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وأوضح الدراي أن «الخوذة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي في آلية عملها، بحيث تتم برمجتها إلكترونياً من قبل المسعف، ويتم ربطها ببرنامج ذكي على الهاتف المتحرك، لتمكن المسعف من قياس درجة حرارة الشخص بمجرد النظر إليه باستخدام الخوذة، ومن ثم التعرف إلى احتمالية إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، واتخاذ الإجراءات اللازمة».

ولفت الدراي إلى أن الخوذة الذكية ستتم تجربتها للعمل داخل الأبنية وخارجها، لقياس فاعليتها في اكتشاف وفحص الحالات حسب درجة حرارة الجو.