الامارات | شرطة أبوظبي تدعو إلى حماية الأطفال من متربصي الانترنت

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو إلى حماية الأطفال من متربصي الانترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت شرطة أبوظبي الأسر على مضاعفة الرقابة على الأطفال خلال الفترة الحالية التي تتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والبقاء بالمنازل، داعية إلى عدم الانشغال عنهم وحماية الصغار من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن بعض دول العالم رصدت تزايداً في جرائم ابتزاز الأطفال على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية مثل حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية، مؤكدةً أن الإساءة للأطفال عبر الإنترنت تعتبر جريمة في دولة الإمارات، وتعتبر الحالات من هذا النوع جرائم جنائية يجب أن يتم الإبلاغ عنها.

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ودعت الجمهور إلى عدم التردد في الإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في حال كان هناك خطر أو ضرر يتعرض له أي طفل، مؤكدة أن الإبلاغ عن حالات الإساءة خطوة مهمة في منع أو وقف الانتهاكات وحماية الأطفال من الضرر.

وأوضحت أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات (الأمنية والمجتمعية والمرورية) باللغات (العربية والإنجليزية، والأوردو) وتعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني ([email protected]) أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.