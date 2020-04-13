الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | استئناف العمل في المسلخ المركزي بالشارقة غداً

0 نشر
الامارات اليوم- الشارقة 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل في المسلخ المركزي بالشارقة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة استئناف العمل في المسلخ المركزي بالشارقة، بدءاً من غدٍ الثلاثاء، مع مراعاة اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية كافة، وفق مجموعة من الضوابط.

وسيكون العمل من السبت إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ولا يسمح بأكثر من 3 ذبائح لكل فرد في اليوم «أغنام وماعز فقط»، كما تقدم الخدمة مجاناً للأفراد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولا يسمح بأكثر من 10 ذبائح لكل شركة أو مؤسسة في اليوم «أغنام وماعز ورأس واحدة من الأبقار»، وأن يتم حجز موعد قبل الحضور للمسلخ بالاتصال على الرقم 065691905.

 

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | استئناف العمل في المسلخ المركزي بالشارقة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا