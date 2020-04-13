الامارات | استئناف العمل في المسلخ المركزي بالشارقة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل في المسلخ المركزي بالشارقة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة استئناف العمل في المسلخ المركزي بالشارقة، بدءاً من غدٍ الثلاثاء، مع مراعاة اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية كافة، وفق مجموعة من الضوابط.

وسيكون العمل من السبت إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ولا يسمح بأكثر من 3 ذبائح لكل فرد في اليوم «أغنام وماعز فقط»، كما تقدم الخدمة مجاناً للأفراد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ولا يسمح بأكثر من 10 ذبائح لكل شركة أو مؤسسة في اليوم «أغنام وماعز ورأس واحدة من الأبقار»، وأن يتم حجز موعد قبل الحضور للمسلخ بالاتصال على الرقم 065691905.