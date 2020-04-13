"الهلال الأحمر" يطلق مبادرة لتخفيف الأعباء على مستأجري الوحدات السكنية في الظروف الحالية

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة "إنتو بين أهلكم" لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل مستأجري الوحدات السكنية في الظرف الحالية، وتدعو المبادرة التي تتكون من ثلاثة خيارات ملاك العقارات السكنية لإعفاء المستأجرين من دفع الإيجار أو تخفيض قيمته أو تأجيل دفع الإيجار.

وأشادت الهيئة باستجابة عدد من ملاك البنايات للمبادرة، وأعربت عن أملها في أن تجد المبادرة صدى أوسعاً من خلال فتح باب التجاوب معها أمام الملاك كافة.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر أن المبادرة تأتي استجابة لرغبة بعض الملاك الذين بادروا من أنفسهم، وأعلنوا بدوافع ذاتية عن إعفاء المستأجرين من دفع قيمة الإيجار لعدة أشهر ، مشيرة إلى أنها رأت تعميم المبادرة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها عبر إتاحة الفرصة للمزيد من الملاك لتعزيزها ودعم أهدافها النبيلة.

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وقالت إن المبادرة تجسد على أرض الواقع روح التكافل والتراحم التي يتمتع بها مجتمع الإمارات، وتدعم توجهات القيادة الرشيدة بتعزيز التلاحم المجتمعي، وتمتين الروابط والعلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع كافة.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر أن المبادرة تساهم في الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن الظروف الصحية الراهنة، وتأثر الكثيرين من التدابير التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا والعمل على منع انتشاره، خاصة الذين يعملون في القطاع الخاص والمهن الخدمية الأخرى.

وأعلنت الهيئة استعدادها لتبني المبادرات التي تأتي من الأفراد والمؤسسات لدعم الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره.