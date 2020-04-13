المعاشات: الاثنين المقبل صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل الاثنين المقبل حيث يأتي تقديم صرف المعاشات رغبة من الهيئة في استيفاء المتقاعدين لاحتياجاتهم المعيشية قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأكدت أن جهودها لتطوير سياسة رقمية تدخل بها إلى الخمسين سنة المقبلة أسهمت في تعزيز جهود الهيئة لتقديم خدمات ذكية استباقية أكثر مرونة وفعالية لمواطني الدولة بحيث تتناسب مع ظروف حياتهم الشخصية.

وأعربت الهيئة عن تطلعها بان تكون حاضرة دائماً في المواعيد الوطنية بالشكل الذي يرتقي إلى مستوى التطلعات، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد في إطلاق المبادرات التي تستهدف رضا وسعادة المتعاملين.

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