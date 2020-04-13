الامارات | الازدحام وعدم تعقيم عربات التسوق يعرض 44 منشأة للإنذار والمخالفة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الازدحام وعدم تعقيم عربات التسوق يعرض 44 منشأة للإنذار والمخالفة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، 44 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ومنها عدم قياس حرارة المتسوقين، واستقبال مستهلكين بطاقة تزيد عن 30% من طاقتها الاستيعابية، وعدم تعقيم عربات التسوق، وعدم وضع معقمات يدوية للمستهلكين، ووجود ازدحامات في مرافقها، وعدم ارتداء العاملين فيها كمامات وقفازات واقية.



وقال مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، فيصل عليون، إن فرق التفتيش نفّذت زيارات مكثف للمنشآت التجارية بمشاركة فريق من إدارة الرقابة والحماية التجارية ومكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة، وأفراد من الشرطة المجتمعية برأس الخيمة، ضمن حملة «تسوق بأمان» التي أطلقتها الدائرة الأسبوع الماضي لمراقبة المنشآت ورصد مدى التزامها بتعليمات الدائرة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحافظ على سلامة العاملين والمستهلكين.



وأوضح، أن الحملة شملت في مرحلتها الأولى 35 منشأة منها 27 منفذ بيع ثماني محلات للصرافة، حيث تم إنذار 22 منشأة لعدم تقيّدها باستخدام مقياس الحرارة في مقرها، كما تم مخالفة 22 منشأة لعدم التزامها بتعليمات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» ومن بينها مخالفة تسع منشآت لاستقبالها مستهلكين بنسبة تزيد عن 30٪ من طاقتها الاستيعابية، ومخالفة سبع منشآت لم تحرص على تعقيم عربات وسلال الشراء، وأخرى لم تلتزم بوضع معقمات يدوية عند مدخل المنشأة.

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كما تم مخالفة منشأة أخرى بسبب وجود ازدحام المتسوقين في مرافقها، ومخالفة منشأة لعدم التزام العاملين فيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية من لبس الكمامات والقفازات، كما تم مخالفة خالفت ثلاث منشآت لعدم وجود فريق إشرافي لديها لمتابعة التزام المنشأة بالإجراءات الاحترازية.



وأشار إلى أن الفريق وجّه جميع المنشآت بضرورة الالتزام بتعاميم الدائرة التي من شأنها الحفاظ على سلامة الجميع، كما أمهلت الدائرة كافة المنشآت غير الملتزمة مهلة 48 ساعة لاستيفاء بالاشتراطات المطلوبة.



وأوضح أن حملة «تسوق بأمان» ستستمر لتشمل كافة المنشآت في الإمارة بهدف التأكد من التزامهما بالتوصيات والإرشادات، مطالبا أفراد المجتمع للتعاون مع الدائرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عن طريق وسائل التواصل المعتمدة لدى الدائرة.