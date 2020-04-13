الامارات | 80% انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في عجمان.. وصفر «دهس»

شكرا لقرائتكم خبر عن 80% انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في عجمان.. وصفر «دهس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، بأن طرق إمارة عجمان شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد الحوادث الجسيمة بلغت 80%، كما انخفضت نسبة حوادث الدهس بنسبة 100%، وذلك منذ بدء سريان قرار التعقييم الوطني على مستوى الدولة من الثامنة مساء إلى السادسة صباحاً اليوم التالي، مقارنة بنفس الفترة المحددة قبل فترة التعقيم.



وأضاف أن الإنخفاض برز أيضاً في عدد إصابات الحوادث التي انخفضت 60%، والمخالفات انخفضت 50 %.



وأوضح أن سبب هذا الإنخفاض يرجع إلى إلتزام سكان الإمارة من المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مشيراً إلى أن تقييد الحركة المرورية للمركبات والجمهور وانتشار الدوريات المرورية وخلو الطرق من المشاة وإطلاق مبادرة خلك في البيت كان له أثرإيجابي في تعزيز أمن وسلامة المجتمع، مشيداً بتعاون أفراد المجتمع مع الجهات المعنية وفرق التعقيم الوطني، والتزام السكان بنسبة 98% بالبقاء في المنازل خلال تنفيذ حملة التعقيم الوطني.



وأكد الفلاسي أن هذا التعاون يدل على مدى وعي أفراد المجتمع بأهمية تضافر الجهود والتعاون مع التوجه الحكومي في مواجهة انتشار فيروس كورونا واتخاذ التدابير الإحترازية لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.