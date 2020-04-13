الامارات | موارد بشرية الشارقة تدرب الموظفين على «استشراف المستقبل» عن بعد

شكرا لقرائتكم خبر عن موارد بشرية الشارقة تدرب الموظفين على «استشراف المستقبل» عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، البرنامج التدريبي الأول بنظام التدريب عن بعد، تحت عنوان «المبادئ الأساسية في استشراف المستقبل»، واستهدف 20 موظفاً من إدارة التطوير الوظيفي بالدائرة، بهدف قياس العائد التدريبي للموظفين خلال العمل عن بعد.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مساعي الدائرة المستقبلية لتنفيذ خطة التدريب عن بعد لعدد من برامجها التطويرية المقدمة لموظفي حكومة الشارقة.



وتم اعتماد برنامج «المبادئ الأساسية في استشراف المستقبل» ضمن الخطة التدريبية للعام الجاري، وحصل المتدربون بعد اجتيازه على شهادات تدريبية، وتم إدراجه في نظام التدريب الإلكتروني الخاص بالموظف.

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وأفاد مدير إدارة التطوير الوظيفي في الدائرة، سلطان محمد بن هويدن، بأنه تم إعداد خطة تدريب عن بعد عبر بيئة إلكترونية تفاعلية متكاملة، تتيح استمرارية عملية التدريب، التي تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للمورد البشري بحكومة الشارقة ورفع مستويات كفاءته.



وأضاف أنه ضمن التخطيط لهذه المرحلة فقد قامت الدائرة بتنفيذ اجتماعات عن بعد مع مراكز تدريب عالمية وبيوت خبرة رائدة في مجال التطوير والتدريب الإلكتروني. والاطلاع على الدورات وحزم البرامج التدريبية والمواد التعليمية التي ستقدم لموظفي الحكومة، وآليات تقديمها عن بعد.



وأوضح أنه تم الوقوف على النتائج الأولية منذ تطبيق البرنامج التطويري «المبادئ الأساسية في استشراف المستقبل»، وتم حصر كل التحديات والإيجابيات، واستقبال الملاحظات الواردة في تقييمات المنتسبين للبرنامج، ووضع استبيان لقياس أثر التدريب عن بعد فور الانتهاء من البرنامج، وذلك سعياً لتحقيق جودة الأداء والكفاءة العالية في عملية التدريب الافتراضي.