شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى مضاعفة الرقابة على الأطفال

حثت شرطة أبوظبي الأسر على مضاعفة الرقابة على الأطفال خلال الفترة الحالية التي تتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء بالمنازل داعية إلى عدم الانشغال عنهم وحماية الصغار من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر الإنترنت.

Advertisements

وذكرت شرطة أبوظبي أن بعض دول العالم رصدت تزايداً في جرائم ابتزاز الأطفال على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية مثل حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.. مؤكدة أن الإساءة للأطفال عبر الإنترنت تعتبر جريمة في دولة الإمارات، وتعتبر الحالات من هذا النوع جرائم جنائية يجب أن يتم الإبلاغ عنها.

ودعت الجمهور إلى عدم التردد في الإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في حال كان هناك خطر أو ضرر يتعرض له أي طفل.. مؤكدة أن الإبلاغ عن حالات الإساءة خطوة مهمة في منع أو وقف الانتهاكات وحماية الأطفال من الضرر.

وأوضحت أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات "الأمنية والمجتمعية والمرورية" باللغات "العربية والإنجليزية، والأوردو" وتعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 /AMAN2626/ أو بواسطة الرسائل النصية /2828/ أو عبر البريد الإلكتروني /[email protected]/ أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.