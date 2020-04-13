بنك الإمارات دبي الوطني يطلق خدمة لاتلامسية للتحصيل من عمليات التصدير

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، عن إطلاق خدمة "التحصيل الذكي" (smartCollections) الجديدة التي تأتي تعزيزاً لبوابة "سمارت تريد" المتميزة، وتتيح لعملائها التحصيل من عمليات التصدير بأسلوب لاتلامسي بالكامل. ويندرج إطلاق الخدمة الرقمية الجديدة في إطار استراتيجية التحول الرقمي المتواصلة التي ينتهجها البنك، وانطلاقاً من التزامه الراسخ بدعم استمرارية أعمال عملائه عبر العمليات الآمنة والسلسة خلال أزمة "كوفيد-19" المتواصلة.

ويمكن لعملاء "سمارت تريد" الوصول ببساطة إلى خدمة "التحصيل الذكي" من منازلهم أو مكاتبهم لإرسال طلبات التحصيل من عمليات التصدير، ثم رفع المستندات والوثائق على بوابة التمويل التجاري وتلقي التحديثات الفورية حول حالة المعاملة، وبالتالي الاستغناء بالكامل عن زيارة البنك. وبمجرد انتهاء البنك من معالجة المعاملة، سيتلقى العملاء "جدول تغطية عمليات التصدير" بصيغة رقمية تتيح لهم إرسالها مباشرة لبنك الطرف الآخر بأسلوب لاتلامسي كلياً.

وفي معرض تعليقه على إطلاق خدمة "التحصيل الذكي" الجديدة، قال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "باعتباره سبّاقاً إلى الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، يحرص بنك الإمارات دبي الوطني على مواصلة تعزيز محفظته الشاملة من المنتجات والخدمات لإضفاء المزيد من الراحة والسهولة على تجربة عملائه الكرام. وبما أن الجدوى الحقيقية للابتكار تكمن في قدرته على إيجاد الحلول للمشاكل الواقعية، وبصفتنا الشريك المصرفي المفضل لإنجاز معاملاتهم، يعتمد عملاء ’سمارت تريد‘ على ما نقدمه من دعمٍ وحلول مبتكرة لمواصلة عملياتهم بسلاسة وسط أزمة ’كوفيد-19‘ العالمية المتواصلة. أضف إلى ذلك أن عملاء التمويل التجاري لدينا بوسعهم الاستفادة من فترة الإعفاء من الرسوم على أنشطة ’سمارت تريد‘ الجديدة حتى 31 مايو 2020، وذلك في إطار الخطوات الشاملة التي أعلنا عنها مؤخراً لدعم عملائنا من قطاع الشركات".

وأضاف: "يتيح لنا إطلاق خدمة ’التحصيل الذكي‘ الارتقاء بمستويات دعمنا لصحة وسلامة زملائنا وعملائنا ومجتمعنا بأكمله، وتعزيز رفاههم الاقتصادي خلال هذه الفترة الاستثنائية، والعمل في الوقت نفسه على إحداث تأثير إيجابي إضافي في المستقبل، وذلك انطلاقاً من تركيزنا المتواصل على دعم المبادرات التي أطلقتها الحكومة الوطنية الرشيدة للاستغناء عن المعاملات الورقية. وبفضل بيئتها الاقتصادية المفتوحة والجاذبة للأعمال، وما تشهده من نمو اقتصادي مستمر، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً تجارياً عالمياً رائداً، ونغتنم هذه الفرصة لنؤكد إلتزامنا الراسخ بدعم استمرارية الأعمال صوناً للمستقبل المالي لعملائنا ووطننا الغالي بأكمله".

وتقدم بوابة "سمارت تريد" لعملاء المعاملات المصرفية مجموعة واسعة من المزايا الجديدة، وتتيح لهم إرسال جميع طلباتهم للتمويل التجاري عبر الإنترنت على غرار رسائل الائتمان؛ والضمانات؛ وطلبات القروض التجارية وغيرها، مع حد أدنى من المعاملات الورقية ووقت أسرع لإنجاز طلباتهم. وتمكّن البوابة المجددة العملاء من الحصول على خطاب أمانة بغرض التمويل بطريقة أكثر سهولة عبر السماح لهم بإرسال طلبات فورية عبر الانترنت بدلاً من زيارة الفرع البنك فعلياً. وإضافة لذلك، يتلقى العملاء تحديثات فورية عن حالة معاملاتهم عبر إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل النصية. ويقدم قسم المعاملات المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة شاملة من المنتجات وخدمات المشورة لدعم متطلبات رأس المال العامل وتعزيز فرص الأعمال، بما يمكّن البنك من ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي وتلبية الطلب المتنامي على حلول التمويل التجاري في المنطقة.