مجموعة "إمداد" تطلق "نفق تطهير فايروشيلد" من "فيجن سيفتي"

أعلنت مجموعة "إمداد" اليوم، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق "نفق تطهير فايروشيلد" (ViroSheild) من شركة "فيجين سيفتي" (Vision Safety) في إطار جهودها الرامية إلى بناء مجتمعات نظيفة وآمنة. وستقدّم "فيجن سيفتي"، التابعة لـمجموعة "إمداد" وهي شركة رائدة في السوق الإماراتية وتتبع نهجاً مستداماً شاملاً لتركيب وصيانة أنظمة كشف الحرائق والحماية منها، حلول جديدة للمجتمعات والجهات الحكومية والشركات في الدولة.

وتمّ تطوير نفق التطهير الجديد الذي يعمل بشكل تلقائي والمزود بمستشعرات الحركة، بهدف رش المستخدمين بالرذاذ المعقم لتطهير ملابسهم خلال دخولهم النفق. وتمّ استخدام مجموعة من المواد المطهرة والأجهزة في تصميم النفق والتي تتوافق مع إرشادات بلدية دبي الفنية لعمليات التنظيف والتطهير، كما وأنها آمنة وصديقة للبيئة. وقامت مجموعة "إمداد" بتطوير نوعين مختلفين من أنفاق التطهير، الأول ذات الضغط العالي والثاني ذات الضغط المنخفض وذلك لتناسب المتطلبات المختلفة للعملاء. وتم تصميم النوع الأول الذي يتمتع بأداء عالي وقوي لتعقيم المناطق الصناعية، بينما يهدف النوع الآخر منخفض القدرة إلى تلبية احتياجات المجتمعات.

وتعليقاً على الإطلاق، قال السيد جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمداد": "انطلاقاً من التزامنا بتقديم خدمات ذات قيمة عالية لعملائنا، تركز ’إمداد‘على مواصلة تبني الابتكار لإيجاد حلول نوعية تلبي الاحتياجات الجديدة والمستقبلية لعملائها. إنّ إطلاق نفق التطهير الجديد يعكس قدراتنا العالية المستوى، ويجسّد التزامنا الراسخ بالمساهمة في دعم جهود حكومة دولة الإمارات المتمثلة بخلق بيئة حضرية نظيفة وصحية ومستدامة في مختلف المناطق بالدولة. ونحن على ثقة بأن الحل الجديد الذي أطلقناه سيساهم في تلبية متطلبات التطهير للمؤسسات والمقيمين في الدولة".

وبناءً على متطلبات العملاء، تتيح "إمداد" أيضًا نماذج متنوعة لأنفاق التطهير المصصمة للشاحنات والسيارات، والتي يمكن استخدامها لتطهير مسارات الركاب في المطارات. ويعمل مهندسو "إمداد" حالياً على تطوير نموذج جديد يمكن تثبيته داخل الطائرات وفقًا لمتطلبات المشغلين وسلطات الطيران المدني. ومن المؤكّد بأن جهاز تعقيم "فايروشيلد" الجديد سيعمل بكفاءة عالية في مراكز التسوق والمستشفيات ومواقع البناء وسكن العمال والأحياء سكنية وغيرها.