شركة عمان للتأمين تمنح عملاءها المشتركين في التأمين على المركبات خصماً على أقساط التأمين

أعلنت شركة عمان للتأمين عن اعتزامها منح عملائها المشتركين في التأمين على المركبات خصماً بنسبة 30% على أقساط التأمين المستحقة عليهم عن شهري أبريل ومايو عند تجديدهم وثائق التأمين خاصتهم.

نظرًا لالتزام عموم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بملازمة المنازل بغرض الحد من تفشي جائحة (كوفيد-19)، فقد شهدت شركة عمان للتأمين انخفاضًا في عدد مطالبات التعويض ضد الحوادث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في ذلك الشأن، صرح الرئيس التنفيذي لشركة عمان للتأمين، جان لوي لوران جوسي ، قائلًا: "في ظل هذه الأوقات العصيبة، نحن عازمون على دعم المجتمع؛ حيث قررنا مشاركة عملائنا الأرباح المؤقتة والاستثنائية المتولدة من التأمين على السيارات".

من أجل ذلك، خصصت شركة عمان للتأمين 5 ملايين درهم للخصم المذكور لدعم عملائها ومساعدتهم في هذه الأوقات الصعبة؛ حيث تقدم الخصم لعملائها من الأفراد والشركات التجارية أصحاب وثائق التأمين المقرر تجديدها حتى نهاية مارس 2021*، مع توقعاتنا بعودة عدد المطالبات للارتفاع مرة أخرى بمجرد رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها.

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وتيسيرًا لعملائها، عملت شركة عمان للتأمين على تحسين إمكانيات موقعها الإلكتروني بما يتيح لعملائها شراء وثائق التأمين أو تجديدها وهم آمنين في منازلهم، وقد برزت ثمار هذه التحسينات في حصول مئات العملاء بالفعل على وثائق التأمين على مركباتهم في أقل من 10 دقائق مع متابعة تسجيل السيارات مباشرةً عبر الإنترنت، حيث تم إعفائهم من شروط الفحص لمدة ثلاث أشهر.

إضافةً إلى ما سبق، يمكن للعملاء المتعاملين من خلال كل منافذ التوزيع الاستفادة من علاقات الشراكة القائمة حاليًا بين شركة عمان للتأمين مع أهم المؤسسات المصرفية مثل بنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري، بحيث يمكنهم تحويل أقساط التأمين خاصتهم إلى دفعات شهرية بدون أي فوائد.

جاء هذا الخصم ضمن سلسة إجراءات تتخذها شركة عمان للتأمين لدعم عملائها وشركائها، واستهلتها بدفع ما يزيد عن 100 مليون درهم لجهات توفير خدمات الرعاية الصحية من خلال تقليص دورة سداد المستحقات مع الاستمرار في توفير العديد من خدمات الرعاية الصحية إلى الأعضاء وتمكينهم من التواصل مع الأطباء عبر الهواتف مجانًا.

*تحتفظ شركة عمان للتأمين بالحق في التوقف عن منح الخصم المالي المذكور أعلاه أو تعديل نسبته في أي وقتٍ.