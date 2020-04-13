برنامج "معاً نحن بخير" يقدم الدعم للمتضررين من العائلات والأفراد

سارع سكان أبوظبي، على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى المشاركة في برنامج معاً نحن بخير وتقديم مساهمات مالية وعينية على نحو غير مسبوق، بهدف المساعدة في تخفيف آثار الوضع الصحي والاقتصادي الحالي. حيث يبدأ حالياً توجيه هذه المساهمات والأموال لدعم الأفراد والعائلات الأكثر تضرراً في أبو ظبي نتيجة للظروف الاستثنائية الحالية.

ويتعين على من يحتاجون للدعم التواصل مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وذلك من خلال خط مساعدة خاص (800-3088) أو عن طريق الموقع الإلكتروني الذي أنشئ خصيصاً لهذا الغرض (togetherwearegood.ae).

وينطلق برنامج الدعم بمجال التعليم، يتبعه مساعدة المتضررين ضمن مجالات رئيسية أخرى هي: الدعم الصحي، والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية.

وصرحت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة معاً: "نحن فخورون بروح المحبة والتعاون التي ظهرت جلياً عند إطلاق برنامج" معاً نحن بخير" حيث تكاتف الجميع من أنحاء أبوظبي لتقديم المساهمات بشكل كبير، وتدل ضخامة المساهمات المالية والعينية التي تلقاها البرنامج عن رغبة سكان الإمارة مساعدة بعضهم البعض في أكبر تحدي صحي واقتصادي من نوعه لهذا الجيل".

وأضافت سعادتها: "سوف نستخدم الآن هذه المساهمات لتقديم الدعم بشكل مباشر للمتضررين ومن هم في أمس الحاجة إليه، حيث ستعطى الأولوية للعائلات والأفراد الأكثر استحقاقًا، حتى يحصلوا على الدعم في الوقت المناسب خلال هذه الأوقات الاستثنائية. نسعى لمد يد العون من خلال برنامج "معاً نحن بخير" للكثيرين في المجتمع لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة ".

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ويعد برنامج "معاً نحن بخير" هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، الذي يعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل للصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي المساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة.

وقالت سعادة سلامة العميمي: "تلقينا آلاف المساهمات المالية والعينية حتى الآن، وأحث مجتمع أبوظبي على مواصلة المساهمات والعمل معاً وإظهار روح مجتمعنا الأصيلة في هذه الأوقات الاستثنائية".

للراغبين في الحصول على الدعم من خلال برنامج "معاً نحن بخير"، يرجى الاتصال على الرقم المجاني (800-3088) أو زيارة موقع: togetherwearegood.ae..

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالمبادرة في الأيام القادمة.

من جانب آخر يستمر البرنامج في تلقي مساهمات الراغبين في المشاركة ضمن الجهود الوطنية لدعم المجتمع في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة، حيث يمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهم)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 800-MAAN للتطوع والمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد عن 1000درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء