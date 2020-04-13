الامارات | جامعة الإمارات تعلن آلية تقييم الطلبة في الفصل الدراسي الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تعلن آلية تقييم الطلبة في الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة الإمارات عن مجموعة من التعليمات والتوجيهيات فيما يتعلق بتعلم الطلبة عن بعد، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة، منها استمرارية طرح جميع المحاضرات عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني بالإضافة إلى الفصل الصيفي من العام الأكاديمي 2019/2020.



وأوضحت الجامعة أنه ستقيًيم الطلبة في المساقات المطروحة بناءاً على الحضور المنتظم، كما لم يتم طرح المساقات التي لا يمكن تدريسها عن بعد مثل، التدريب العملي والدراسات الميدانية خلال الفصل الصيفي 2020، وستقيًيم الكليات أداء طلبة التدريب الميداني والتدريب العملي للفصل الدراسي الحالي من خلال الفترة التي قضوها في التدريب ووفق ما يتم تكليفهم به من مهام وأعمال إضافية عبر الانترنت لاستكمال متطلبات التدريب.



كما يمكن للطلبة استكمال المساقات ذات الطبيعة العملية مثل المختبرات أو التدريب العملي أو الدراسات الميدانية أو مناقشة مشاريع التخرج والرسائل الجامعية من خلال وسائل مناسبة للتعلم عن بعد كأدوات التواصل الإلكترونية، واستخدام أنظمة المحاكاة للتجارب العملية.

وأكدت الجامعة على منح الطالب حرية اختيار نظام تقييم المساقات المطروح ة عن بعد (الفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي) إما بنظام ناجح أو غير ناجح، أو نظام تقديرات المساقات المعتادة بالقيمة المكتوبة بالأحرف، وبمجرد إعلان درجات جميع المساقات سيتاح للطالب خيار الاحتفاظ بالتقدير المعتاد (القيمة المكتوبة بالأحرف)، أو تحويله إلى ناجح، وغير ناجح، على أن يتم إبلاغ الجامعة بهذا الاختيار في غضون 48 ساعة من إعلان الدرجات، وفي حال لم يتم إبلاع الجامعة بهذا سيتم احتساب التقدير المعتاد.

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أكدت أن جميع الامتحانات النهائية ستعقد في موعدها المقرر باستخدام أدوات الرقابة الإلكترونية مثل الكاميرا، وسترصد تقديرات ناجح، وغير ناجح دون أن يكون لها أي تأثير على حساب المعدل التراكمي، وستوضع ملاحظة في سجل الطالب الدراسي للفصول التي تم فيها التحول عن بعد، نظراً للظروف الاستثنائية، وكذلك توضيح للمساقات التي اختار فيها الطالب تحويل الدرجة الفعلية إلى تقدير ناجح/ غير ناجح ولن يحصل أي طالب أي إنذارات أكاديمية نتيجة لأدائهم الدراسي في الفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي 2020، وفي حال لم تناسب قواعد التعلم والامتحان عن بعد الطالب فيمكنه الانسحاب من مساق أو أكثر دون رسوب، علماً أنه أخر موعد للانسحاب دون رسوب تاريخ 10مايو 2020.



من جهة أخرى، ستلتزم الجامعة بمساعدة الطلبة من أصحاب الهمم من أجل تقديم خدامات تعليمية أفضل، من خلال تواصلهم مع كلياتهم لمساعدتهم في ذلك، وستعد عمادة كلية الطب والعلوم الصحية القواعد الخاصة بإجراء الامتحانات النهائية بها بما يضمن سلامة الطلبة وحسن إنجازهم.