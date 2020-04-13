سلطان بن أحمد: الإشاعات أشد من الوباء

الشارقة (الاتحاد) أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية دور الإعلام في نشر المعلومات الصادقة والدقيقة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وإيصال الرسائل التوعوية للتصدي للوباء ومنع انتشاره.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الأول عن بُعد مع أعضاء شورى أطفال الشارقة بعنوان: «كلنا في البيت لأجل الإمارات» مؤكداً أن الالتزام المجتمعي بالتعليمات والقرارات والوعي والمسؤولية عناصر مهمة للوقاية من انتشار الوباء.

وشدد على ضرورة محاربة الإشاعات التي اعتبرها أشد فتكاً من الوباء كونها تسهم في نشر معلومات مغلوطة تضر بسلامة المجتمع واستقراره داعياً جميع أفراد المجتمع إلى تحري دقة المعلومات وصدقيتها وعدم تداول المعلومات إلا من الجهات الرسمية.

وأعربت سلامة سيف الطنيجي رئيس شورى أطفال الشارقة عن بالغ تقديرها لمشاركة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في اللقاء الحواري مؤكدة حرص الأعضاء على نقل المعرفة والتعريف بالجانب التوعوي للإعلام في حماية المجتمع من فيروس كورونا المستجد.

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