30 كمبيوتراً من «كلنا الإمارات» لـ«أيتام الشارقة»

أبوظبي (الاتحاد) قدمت جمعية كلنا الإمارات 30 جهاز حاسوب «كمبيوتر» إلى أيتام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي للمساهمة في تعلمهم عن بُعد وتحفيزهم على مواصلة مشوارهم التعليمي والأكاديمي، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز العمل الاجتماعي وترسيخ مفهوم المواطنة وتقوية أواصر المحبة والألفة والتلاحم بين أطياف المجتمع.

وقال عبدالله أحمد عبدالله العلي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الجمعية، ومباركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وفي إطار عمل الجمعية وأهدافها في المساهمة بتنشئة الأجيال تنشئة صحيحة والمساهمة في تنمية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن من خلال تقديم الدعم لكافة المبادرات الهادفة إلى تمكين الأبناء من مواصلة مسيرتهم العلمية والتعليمية وتحفيز روح الإبداع والعطاء لديهم.

وأضاف أن قرار الحكومة الرشيدة في تفعيل عملية التعليم عن بعد بسبب الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة والعالم أجمع جراء انتشار فيروس «كورونا» تتطلب الدعم من كافة المؤسسات والأفراد لإنجاح هذه العملية وتوفير الأجواء الصحية والمثالية لأبنائنا الطلبة للاستمرار في العملية التعليمية دون انقطاع والمحافظة على المستوى التعليمي المطلوب.

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