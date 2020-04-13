عجمان ( الاتحاد ) طبقت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع مصرف عجمان «نظام إيداع المبالغ المالية لنزلاء المؤسسة العقابية عن بعد« وذلك في إطار دعم التوجه الحكومي نحو التحول الذكي لتقديم الخدمات عن بعد لضمان سلامة وحماية أفراد المجتمع، ودعماً للتدابير الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين من ذوي النزلاء.

وقال العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان إن تطبيق نظام إيداع المبالغ المالية لنزلاء المؤسسة العقابية عن بعد جاء ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالحد من حضور ذوي النزلاء للمؤسسة لتسليم المبالغ النقدية الورقية بحيث يتم إيداعها في حساب مخصص في مصرف عجمان.

وأضاف أن بإمكان ذوي النزلاء التوجه إلى أي فرع من فروع مصرف عجمان في جميع إمارات الدولة، وإيداع المبلغ المراد إيصاله للنزيل، في حساب المؤسسة مرفقاً باسم النزيل ورقمه الموحد، وبدورها تقوم المؤسسة باستلام المبالغ المالية من المصرف وإيداعها في الحسابات الشخصية للنزلاء في المؤسسة للاستفادة منها وفق مايحتاج النزيل مثل التسوق الذكي من الأسواق التجارية المتوفر في المؤسسة للنزلاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع الأموال لنزلاء «عقابية عجمان» عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.