شرطة عجمان تدعو لعدم التشهير بمرضى كورونا

عجمان ( الاتحاد ) دعت القيادة العامة لشرطة عجمان، الجمهور إلى عدم نشر أو تداول أي رسائل، عبر أي وسيلة من وسائل التواصل والنشر، تتضمن التشهير بالمصابين بمرضى كورونا أو أسرهم أو المخالطين، بذكر أسمائهم أو الإشارة إليهم، لادعاء النصح والتحذير، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية والعقوبات المترتبة. ووجهت رسالتها التوعوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة باللغتين العربية والإنجليزية.

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