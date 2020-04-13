شرطة رأس الخيمة: رعاية يومية لمرضى كورونا

رأس الخيمة (الاتحاد)

أشاد العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة ورئيس فريق الاستجابة لعمليات الحجر الصحي بالجاهزية الكبيرة التي تحلى بها الفريق الذي تم تشكيله من الجهات ذات الاختصاص المشترك، في التعامل مع الحدث العالمي غير المتوقع، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للجميع بشكل عام وفئة الحجر الصحي على وجه الخصوص، وتأدية واجبهم الوطني بفضل ما يتم توفيره من إمكانيات وكفاءات قادرة على تجاوز هذه المحنة بإذن الله.

وأعلن عن أن نزلاء الحجر الصحي من المواطنين والمقيمين يتمتعون برعاية واهتمام كبيرين من جانب الفريق كل حسب اختصاصه، من حيث تقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، من خلال العمل على رفع معنوياتهم وتشجيعهم لتجاوز هذه المرحلة وعدم الخوف نهائياً بفضل وجود الإمكانيات الفعالة التي تؤهلهم إلى تجاوز هذه الفترة، كما يحرص الفريق بأعضائه المختصين على توفير كافة المستلزمات الصحية من أدوات تعقيم والدواء والأمور الخاصة الأخرى بهم وإيصالها إليهم من دون عناء، كما يقوم الفريق بالتواصل والاتصال اليومي المستمر معهم وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم حتى يتم التأكد من سلامتهم، مؤكدا أن كافة احتياجاتهم هي في متناول يدهم سواء كانوا أسرا أو في الحالات الفردية.

وأوضح بأن الفريق قد اتخذ سلسلة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة لدعم استقرار المجتمع، تتضمن حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب الحجر الصحي بما يتكامل مع حجم الدعم المعنوي الذي تقدمه الدولة للجميع، وقد حرص الفريق على توفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات لهم في ظل فترة بقائهم في الحجر الصحي والحيلولة دون شعورهم بالملل بمرونة وكفاءة، بهدف توحيد الجهود الوطنية للاستجابة والتصدي لأي طارئ واعتماد إجراءات استمرارية تقديم الخدمات بما يعمل على إحاطة الجميع بالسلامة والحد من انتشار العدوى.

من جهة أخرى، دعا سعادته أفراد المجتمع إلى المشاركة الفعالة والإيجابية في جهود الدولة وذلك تأكيداً على ضرورة تكاتف الجميع لاستدامة الأمن والاستقرار والابتعاد عن التجمعات والالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من أجل ضمان سلامتهم والتقيد بالاشتراطات الوقائية المتمثلة بارتداء القناع الطبي «الكمامة» والقفازات عند الخروج لشراء الاحتياجات الضرورية حتى تجاوز هذه الأزمة، وأن يستقوا المعلومات والأخبار الصحيحة من القنوات الرسمية للجهات الحكومية المعنية وعدم الانقياد وراء الإشاعات، ونؤكد أن المرض يتم السيطرة عليه ولا داعي للخوف الزائد.