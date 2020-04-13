664 معاملة للكاتب العدل والتوثيقات بقضاء أبوظبي «عن بُعد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إنجاز 664 معاملة لإدارة الكاتب العدل والتوثيق، منذ بدء تطبيق خطة العمل عن بعد واستمرارية الأعمال التي اعتمدتها الدائرة في إطار المساهمة بجهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت الدائرة أن متوسط إنجاز المعاملة الواحدة يبلغ 10 دقائق في حال كانت المعاملة مستكملة لكافة الشروط والمستندات المطلوبة. مشيرةً إلى أن إنجاز المعاملات يتضمن الاتصال المرئي مع المتعامل للتأكد من شخصيته وفق الاشتراطات القانونية لإتمام المعاملات التي تضمنت معاملات قسم الكاتب العدل وقسم التوثيقات إضافة إلى مكتب وصايا غير المسلمين.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن الدائرة اعتمدت خطة متكاملة لاستمرارية خدماتها العدلية والقضائية، وذلك استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس دائرة القضاء في دعم نظام استمرارية الأعمال في الدائرة، وتعزيز أدائها المتميز والرائد عالمياً في إدارة الطوارئ والأزمات. والتأكيد على جودة الأداء وتطبيق المبادئ القانونية الناظمة للخدمات. وأضاف أن دائرة القضاء تمتلك بنية تقنية تعتبر الأكثر تطوراً إقليمياً، مما عزز جاهزيتها في مواجهة الأزمات عبر تطوير وتنويع أساليب العمل وفق المتغيرات المجتمعية، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بما يحقق استمرارية الأعمال وتسهيل الوصول للخدمات، ويرسخ الدور الريادي لإمارة أبوظبي في تقديم خدمات عدلية وفق معايير عالية الجودة. مع المحافظة على صحة وسلامة موظفي الدائرة والمتعاملين.

كما أكد المستشار العبري على توافق الإجراءات المعتمدة مع المعايير القانونية للمحافظة على حقوق كافة الأطراف، ومراعاة كافة الشروط القانونية ومن أهمها ضمان حرية قرار المتعامل وعدم وقوعه تحت أي ضغط أو إكراه جسدي أو معنوي، وذلك ضمن إجراءات شديدة الدقة والوضوح.