«الداخلية»: ضرورة ارتداء كمامة عند الخروج من المنزل

جمعة النعيمي (أبوظبي) جددت وزارة الداخلية دعوتها لأفراد المجتمع بضرورة ارتداء الكمامات لأفراد المجتمع، وبخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون أعراض البرد والأنفلونزا عند الخروج من المنزل للضرورة، وذلك امتثالاً لمعايير منظمة الصحة العالمية وفي إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، وفي إطار تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأشارت إلى أن صحة وسلامة الفرد في المجتمع تعد أولوية قصوى، موضحة أن الاستمرار في العمل المطلوب من أفراد المجتمع لا يتعارض مع الأخذ بالاشتراطات الصحية والوقائية، مؤكدة أنه يتعين استخدام الكمامة بطريقة صحيحة وسليمة، وذلك من خلال ارتداء كمامة الوجه من قبل جميع أفراد المجتمع عند الخروج من المنزل للضرورة، ولتعزيز فعالية الكمامات، يتوجب المحافظة على نظافة اليدين إما بغسلهما بالماء والصابون أو تطهيرهما بالمعقمات الغنية بالكحول. كما يجب الحرص على الطريقة السليمة لارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بالاشتراطات العامة والوقائية ومتابعة الأخبار المتعلقة بالتطورات الصحية من المصادر الحكومية المعتمدة، والجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجراف وراء الإشاعات وتداولها وإعادة نشرها.

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