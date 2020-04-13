216 شركة لتداول منتجات التعقيم في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

قالت بلدية دبي، إن عدد الشركات المسجلة لتداول منتجات التعقيم والتطهير في نظام «منتجي»، زاد خلال شهر مارس الماضي، ليصل إلى 216 شركة متخصصة لتداول منتجات التعقيم «مضادات الجراثيم»، بينما بلغ إجمالي عدد المنتجات المسجلة لفئة مضادات الجراثيم والمعقمات منذ بداية نظام «منتجي» ولغاية الآن 2500 منتج، وجرى تقييم 735 منتجاً من فئة مضادات الجراثيم للاستخدام المهني والاستخدام الشخصي، مؤكدة أن سحب عينات المعقمات مستمر وبشكل دوري لغرض الفحص والمطابقة.

وقالت البلدية رداً على استفسارات لـ«الاتحاد»، إنها لاحظت ازدياد نسبة تسجيل هذه الفئة من المنتجات خلال الوضع الراهن، حيث إن 30% من جميع المنتجات المسجلة تم تسجيلها خلال آخر 3 أشهر.

وطالبت بلدية دبي كل مستخدمي المعقمات، بضرورة الانتباه عند الاستعمال، خصوصاً التي تحتوي على مواد كحولية سريعة الاشتعال، حرصاً على سلامتهم، كما طالبتهم بضرورة قراءة بيانات البطاقة التعريفية لها، ومراعاة محاذير الاستخدام، مثل علامة «قابل للاشتعال» و«طريقة التخزين».

يذكر أن بلدية دبي سحبت 6 أنواع من معقمات الأيدي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، وذلك على خلفية حملة تفتيشية مكثفة للتحقق من سلامة منتجات مضادات الجراثيم. بدوره، قال الدكتور أنور الحمادي، استشاري، رئيس شعبة الأمراض الجلدية الإماراتية: ننصح الجمهور دائماً بغسل اليدين بالماء والصابون غير المعطر، فهو الخط الأول للوقاية من العدوى بشكل عام، موضحاً أنه يجب عدم المبالغة في ذلك، خصوصاً للأشخاص الذين لديهم حساسية.

وأكد أن المعقمات التي تحتوي على نسبة 70% من المادة المطهرة قد تؤدي إلى الحساسية لبعض الأشخاص، وننصح بعدم اللجوء إليها إلا في حال عدم توافر الماء والصابون، داعياً إلى الاعتدال، واختيار الأنواع التي تناسب البشرة.

وقال الحمادي: ننصح الأشخاص الذين يستخدمون المعقمات بترطيب اليدين للوقاية من التحسس، وعدم الإسراف في استخدام معقمات الأيدي، كما ننصح الجمهور بعدم ترك المعقمات للأطفال؛ لأنها تهيج الجلد، بالأخص المعقمات التي تأتي على شكل بخاخ.