«تدوير» تشارك في تعقيم المراكز التجارية

أبوظبي (الاتحاد) بدأت فرق عمل مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير، بتنفيذ برنامج تعقيم المراكز التجارية في كافة أرجاء إمارة أبوظبي، بالتنسيق والتعاون مع دائرة البلديات والنقل، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة وسلسلة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخذة في إطار برنامج التعقيم الوطني المتواصل في كافة أرجاء الدولة.

وانطلقت أعمال التعقيم مساء أمس الأول، لتشمل (31) مركزاً تجارياً في إمارة أبوظبي، من أجل تحقيق أفضل نتائج المكافحة والوقاية من أي آثار لفيروس كورونا المُستجد، كما شمل برنامج التعقيم المراكز التجارية، كافة الساحات الداخلية والخارجية لتلك المراكز التجارية، بمشاركة فريق عمل متخصص من «تدوير» يضم مهندسين وفنيين مؤهلين ومدربين على القيام بعمليات الرش والتعقيم وفقاً لأحدث الطرق والوسائل العلمية الحديثة، باستخدام (175) مُعدة وآلية خاصة بتلك العمليات على مستوى العالم.

وتستهدف عمليات التعقيم أيضاً الأصول والأشياء والمواقع الأكثر ازدحاماً التي يتردد عليها الجمهور خلال تسوقهم ويتم ملامستها مثل المداخل، وعربات وسلات التسوق، «كاونترات الدفع» ، والمقاعد، والمواقف، وسلال النفايات، وصناديق التبرعات، والأرضيات والساحات والممرات بالإضافة إلى المصاعد والسلالم، والمصليات، والألعاب والحمامات، وغيرها.

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