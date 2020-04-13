ممر للتعقيم في «نايف» للأفراد والمركبات

تحرير الأمير (دبي) كشف العميد الدكتور طارق محمد نور تهلك، مدير مركز شرطة نايف أنه تم وضع ممر للتعقيم في المنطقة للأفراد والمركبات، انطلاقا من تركيز اللجنة العليا لإدارة مكافحة الأزمات والكوارث على جميع المناطق ذات الكثافة المرتفعة، لضمان تحقيق التباعد المجتمعي، لتفادي أي إصابات.

وأضاف بأن المركز يقوم بدوره الاجتماعي نظراً لموقعه الحيوي في منطقة نايف التي يقطنها أكثر من 500 ألف نسمة من مختلف الجنسيات، عبر مشاركته في الحملة التي شهدتها المنطقة، جنبا إلى جنب مع البلدية والدفاع والجهات المعنية التي تقدم خدمات الدعم الصحي، لضمان استقرار سكان المنطقة والتزامهم بمنازلهم، حتى ينعم الجميع بصحة وسلامة. وأشار إلى اتخاذ إجراءات وقائية داخل المركز للتعقيم لجميع النزلاء للتأكد من عدم الإصابة، مشددا على الالتزام بارتداء القفازات والكمامات التي توزع عليهم. وقال إن المركز بحكم منطقة الاختصاص والدور المناط، أضيفت إليه مهام أخرى تتجاوز حفظ الأمن لتشمل تعزيز الجانب الاجتماعي، ليكون الشرطي الموجه والناصح لسكان المنطقة الذين يستفسرون منه عن أمور كثيرة نظرا للثقة الكبيرة التي تولدت بين الطرفين. وطالب الجميع بالالتزام لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على السلامة العامة للأفراد والمجتمع بارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة، ومراعاة مسافة التباعد وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر.

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