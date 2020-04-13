9 ضوابط ملزمة للمنشآت الصحية الخاصة لمكافحة «كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها في المنشآت الصحية الخاصة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» لضمان مصلحة المرضى وسلامة العاملين في المجال الصحي ولحماية المصلحة العامة، خاصة في ظل ظروف انتشار عدوى الفيروس.

وطالبت الوزارة في تعميم أصدرته، وحصلت «الاتحاد» على نسخة منه، جميع العاملين في المنشآت الصحية الخاصة الصادر لها ترخيص من الوزارة، بالالتزام بـ«9» ضوابط، تتضمن ارتداء مستلزمات ومعدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الكمامات والقفازات وغيرها من المستلزمات الوقائية حسب طبيعة العمل.

وأكدت الوزارة، على المنشآت الصحية الخاصة، ضرورة توفير مطهرات اليدين عند مدخل المنشأة الصحية وإلزام المتعاملين باستخدامها عند الدخول إلى المنشأة، مع إخضاع جميع المتعاملين لفحص الحرارة عند مدخل المنشأة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة إبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف متر بين المتعاملين داخل المنشأة، وذلك بعمل علامات أو ملصقات على الأرضيات في أماكن الوقوف المصرح بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة للانتظار، مشددة على تنظيم المواعيد بكيفية تضمن عدم اختلاط المراجعين.

وذكرت الوزارة، أن الضوابط المذكورة تشمل وضع لافتات وملصقات في أنحاء المنشأة كافة، توضح الإجراءات الوقائية الصحية كغسل اليدين واستعمال المعقمات، لمنع نقل العدوى، وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب تجمع واكتظاظ الموظفين العاملين داخل المنشأة الصحية.

وأكدت الوزارة، أهمية تعقيم مرافق المنشأة الصحية بشكل دوري مع العناية بمناطق استقبال المرضى، وغرف الاستشارة والمصاعد وجميع مقابض الأبواب، وذلك بحسب الإرشادات المعتمدة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى إغلاق جميع مناطق وغرف لعب وترفيه الأطفال في المنشآت الصحية الخاصة، والتشديد على المرضى بعدم أصحاب الأطفال معهم عند مراجعة المنشأة الصحية، إلا إذا كان الطفل هو نفسه المريض. وفي سياق متصل، طلبت هيئة الصحة في دبي، من جميع المهنيين والمنشآت الصحية الخاصة، الالتزام بوقف جميع الإعلانات الصحية والحملات الترويجية المرتبطة بإرجاء فحوص مخبرية وعلاجية لمرضى «كوفيد 19»، وتأجيل مواعيد العلاج الطبيعي والعلاج اليدوي لتقويم العظام والعمود الفقري واقتصارها على الحالات الضرورية حسب تقدير الطبيب المعالج، مثل العلاج الطبيعي ما بعد العملية، والتي لا تؤثر سلباً على صحة المريض. وأبلغت الهيئة، القطاع الصحي الخاص في الإمارة في تعميم حصلت عليه «الاتحاد»، بإيقاف استخدام المكملات الغذائية والمحاليل الوريدية التركيبية – غير العلاجية مثال ذلك العمل على زيادة المناعة وتعزيز الحيوية ومحاربة الإجهاد وعلاج تساقط الشعر وحرق الدهون. وكشفت الهيئة، عن السماح للمنشآت الخاصة باستخدام التطبيب عن بُعد لتقديم الخدمات الصحية، وبما لا يتعارض مع البنود الأخرى، ولا يستدعي حالياً الحصول على ترخيص منفصل لمباشرة النشاط وحتى إشعار آخر مع الالتزام بمعايير الهيئة للتطبيب عن بُعد، مشيرة إلى استعمال وسائل التعلم الإلكتروني والتعلم عن بُعد للأنشطة التدريبية الطبية والتعلم الطبي المستمر والمحاضرات الطبية.

وشددت الهيئة، على التأكد من عدم تجمع المراجعين وتزاحمهم في العيادات الخارجية من خلال حجز المواعيد المسبقة، مع الإبقاء على فترة زمنية لا تقل عن 20 دقيقة بين المواعيد وضمان إبقاء مسافة لا تقل عن المرتين بين المراجعين في أماكن الانتظار. ونبهت إلى وضع قائمة بأسماء المهنيين الصحيين حسب تخصصاتهم لاستدعائهم عند الضرورة من قبل الهيئة وإرسالها على البريد الإلكتروني المخصص، لافتة إلى السماح للعيادات والمراكز الطبية الراغبة بإيقاف خدماتها بالتقدم بطلب مؤقت للمنشأة عبر نظام «شريان».