الإمارات بيئة أنموذجية للعمل وحقوق العمال

أحمد مرسي (الشارقة)

أكد المهندس أحمد سليمان، مدير الأمن والسلامة في إحدى شركات المقاولات بالدولة، أن إجراءات الأمن والسلامة والاحترازية التي تطبقها الدولة فيما يتعلق بمنع انتشار فيروس كورونا، «كوفيد 19»، تعتبر أنموذجية في تقديم الدعم والرعاية للعمال والحفاظ على المجتمع بصورة عامة.

وقال: هناك عدد من الإجراءات الاحترازية قامت بها الشركة حفاظاً على سلامة وأمن العمال، كان أولها تعقيم كامل لجميع المواقع الإنشائية ومقار السكن والحافلات، وذلك بالتنسيق مع شركات معتمدة ومن خلال الجهات المعنية بالأمر مثل البلدية. وأضاف أن من أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذت أيضاً لصالح العمال، تقليل عددهم في المواقع بالصورة التي تتناسب والإجراءات المتبعة، وتحقيق التباعد الجسدي وترك مسافات كافية بين العمال حفاظاً عليهم، وأنه، وعلى سبيل المثال، فهناك برج سكني كان يعمل به نحو 240 عاملاً، تم تقليل العدد منهم لنحو 74 عاملاً حالياً.

وأفاد أن من أهم الإجراءات الاحترازية التي تقدم حالياً للعمال، تخصيص معسكر لتقديم الرعاية والعناية والفحوصات الطبية لمن يشعر بارتفاع درجة حرارته لما فوق ال 37 درجة، وإبعادهم عن باقي العمال لعدم العدوى منهم، وكذلك إجراء فحوصات يومية لهم للمتواجدين في مواقع العمل، وقياس درجة الحرارة، وعدم السماح أيضاً لمن يبدو عليه ارتفاع في درجات الحرارة بالتواجد في الموقع وتوجيهه للمعسكر المخصص لذلك.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات أيضا تقليل أعداد العمال داخل الحافلات التي تقلهم بين مواقع العمل ومقار السكن، للنصف تقريباً، وذلك حماية لهم وحفاظاً على صحتهم، مؤكدا أن بيئة العمل داخل الإمارات تقدر العمالة في المواقع وتمنحهم حقوقهم وتحافظ عليهم، وعلى حياتهم من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات في الميدان وفي السكن، وكذلك في البرامج التوعوية التي تمنحهم إياهم، حيث يحظي العامل بالتقدير في مجتمع الإمارات.