مصل لمحاربة «كورونا» ديسمبر المقبل

تحرير الأمير (دبي)

توقع مشاركون في أول مؤتمر صحفي عقده مجلس علماء شرطة دبي عن بُعد، تحت عنوان العالم ضد «كورونا»، أن يشهد شهر ديسمبر المقبل وجود مصل لمحاربة الفيروس، مؤكدين ضرورة أن يتحد ويتعاون جميع أطباء وعلماء الفيروسات من أجل محاربة هذا الوباء الذي اجتاح العالم.

وأكد المؤتمرون، عبر «زووم»، أن هذا الفيروس شرس بصورة كبيرة، ويفتك بالذكور أكثر من الإناث، نظراً لزيادة تعدادهم، لذا لا بد من اتباع جميع القوانين والأنظمة وحماية أنفسنا، عبر التباعد الجسدي وارتداء الكمامة الطبية والكفوف، فضلاً عن التحصين، منوهين إلى أن البقاء في المنزل هو الحل الأمثل لإنهاء هذا الوباء والسيطرة على الحالات.

وقال البروفيسور لوتي تاجوري، أستاذ الأحياء الجزيئية في جامعة بوند الأسترالية، إن هناك أنواعاً كثيرة من الميكروبات والفيروسات شديدة الخطورة، فضلاً عن إشكالية «البايوهاكرز»، الذين يلجأون إلى أساليب إجرامية، عبر تصنيع فيروسات وجراثيم خطيرة داخل المختبرات الجنائية، مشيراً إلى أن عدداً من الحالات التي تعافت من المرض ظهرت عليهم أعراض المرض مجدداً، ما يجعلنا نقف أمام فيروس نشط، متوقعاً أن يتخطى عدد المصابين حول العالم حاجز المليونين، وقال: إن المشكلة الحقيقية هي أن الفيروس موجود في كل مكان، فيما المسافة الآمنة هي متران.

وأكد الدكتور بسام محبوب، استشاري قسم أمراض الصدر والحساسية والمناعة في هيئة الصحة بدبي، أن التباعد يعني القضاء على انتشار المرض وحصره في حالات محددة، بالتالي يتم علاجها، ولكن لا نعلم متى سينتهي؛ إذ إنه أشبه بحجر الزاوية، كما أننا نعمل على فحص أكبر عدد ممكن، ووصلنا إلى أكبر رقم عالمياً بالفحص، من أجل حماية الأرواح.

وأفاد بأن العاملين في القطاع الصحي والأشخاص من خط الدفاع الأول ممن على تماس مباشر مع المرضى، فيكفيهم فقط القناع الطبي والقفازات الطبية وأيضاً الرداء الكامل، أما العاملون في قطاع التسجيل وغيره، فيكفيهم القناع والقفازات.

وحول كيفية التعامل مع جثث «ضحايا كورونا»، أفاد الدكتور يونس البلوشي، طبيب شرعي في شرطة دبي، أن التأخير في التعامل معها يمنح الفيروس فرصة أكبر للانتشار، لافتاً إلى أنهم يتعاملون مع حالات متوفاة، ضمن بروتوكولات عالمية. وبشأن فعالية الفيروس في حالات كبار السن، أوضح أن هذا مرده إلى أنهم يعانون مشكلات صحية سابقة.

وبدوره، قال الدكتور جورج رومان، خبير استشاري دولي في ريادة الأعمال والمرجعية بشرطة دبي، إنه آن الأوان أن يتكاتف العالم كله ضد عدو خفي يستهدف الجميع بضراوة، منوهاً بوجوب التعاون معاً لمكافحة الجرائم الجديدة.

وقالت مريم البلوشي: نحن نتعامل بشكل مباشر مع الحالات، حيث نفحص يومياً قرابة 3000 حالة، ونعمل لساعات طوال وتحت ضغوط هائلة، ولكننا نحمي أنفسنا تماماً، من أجل الوطن.