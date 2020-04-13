إجراءات احترازية بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد) أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وحسب مقاييس منظمة الصحة العالمية لضمان بيئة عمل آمنة لاستمرار العمل بالجامعة بكل سلاسة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الجامعة ومازالت تتخذها لمكافحة فيروس كرونا «كوفيدـ 19» والحد من انتشاره، وذلك تحت شعار«حرم جامعي آمن».

و أشرفت إدارة المرافق الجامعية على تطبيق هذه الإجراءات للوصول إلى حرم جامعي آمن» ضمن مقاييس الأمان والوقاية العالمية، ومن هذه الإجراءات زيادة نسبة التنظيم في جميع الأماكن ومباني الجامعة بالإضافة إلى التعقيم اليومي المستمر للمبنى الرئيسي والاستقبال، وأماكن الوضوء ودورات المياه، وغير من ذلك.

كما يتم تعقيم وتنظيف السكن الطلابي باستمرار بأحدث وسائل التعقيم من تبخير ورش ومسح مركبات وتعقيم الطرق والشوارع بوساطة فريق مدرب ومتخصص، وتقوم الجامعة بنشر حقائق ومعلومات عامة أولاً بأول عن الفيروس وإجراءات الحفاظ على السلامة والصحة العامة لجميع العاملين في الحرم الجامعي وخاصة موظفي النظافة مع تدريبات عملية مكثفة، كما يقوم موظفو النظافة بتنظيف جميع النقاط الحيوية في الحرم الجامعي كل ساعة باستخدام مواد التنظيف والتعقيم الكيميائية.

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