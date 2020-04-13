11362 مشاركاً في أسبوع «الإيجابية والتعلم»

آمنة النعيمي (عجمان)

شارك 11362 من الكادر التعليمي في الورش التدريبية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في معهد تدريب المعلمين بعجمان خلال « أسبوع الإيجابية والتعلم عن بُعد» والذي شهد إقبالاً لافتاً.

جاء تنظيم الأسبوع لتعزيز مفهوم قيادة التغيير الإيجابي والمستدام في التعليم عن بُعد، حيث القادة الإيجابيون يقودون الثقافات الإيجابية لبناء ومشاركة رؤية إيجابية حول نظام التعلم عن بُعد الجديد.

ولاقت ورشة مجتمعات رقمية آمنة وهادفة وإيجابية تفاعلا من المشاركين، فقد وصل عدد الحضور فيها 3771 شخصاً. و تعرف المشاركون على المجتمع الرقمي والمعالم الرئيسة ومفهوم المدينة الذكية وخصائصها وأهم العوامل التي تسهم في زيادة عدد المدن الذكية، وقدمت الورشة أمثلة على مجتمع رقمي وكيفية التحول الرقمي.

ووصل عدد المشاركين في ورشة بيئات إيجابية للعمل والتعلم 3676 مشاركا. وتناولت محاور جاذبة، كالدافعية وتأثرها على السلوك والجوانب الأساسية التي يجب توافرها لإيجاد بيئة إيجابية وصفات المعلم المثالي وكيفية الوصول إلى البيئة الإيجابية للتعلم والتعليم.

أما الورشة الثالثة، فحملت عنوان التعليم الإيجابي وجودة الحياة ووصل عدد المشاركين فيها 3595 مشاركا. وهدف تعرف مفهوم التعلم الإيجابي، وكذلك توضيح بعض الدراسات والأبحاث عن التعليم الإيجابي. وتمت في الورشة مناقشة سياسات التعليم الإيجابي، وتعريف علم النفس الإيجابي ودوره في تعديل السلوك السلبي لدى الطلبة مع التركيز على أهمية تحديد دور التعليم الإيجابي في تطوير العلاقات في المجتمع المدرسي.

وشارك في الورشة الأخيرة بعنوان التفاؤل «مغناطيس سعادتك» 320 مشاركاً موضحة أثر التفاؤل والنظر إلى الجانب الأفضل للأحداث وتوقع أفضل النتائج لتحقيق النجاح.