«معاً نحن بخير» يدعم طلاب المدارس الخاصة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية- معاً عن تقديم الدعم اللازم لأولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة في أبوظبي والمتضررين نتيجة الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة من خلال برنامجها «معاً نحن بخير» وذلك عبر تقديم طلب للحصول على دعم في دفع الأقساط المدرسية أو الحصول على أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية، حيث يستطيع أولياء الأمور ممن تنطبق عليهم الشروط للحصول على الدعم، الاتصال بالخط الساخن المجاني على الرقم (800-3088) أو التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني (togetherwearegood.ae)، علماً بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو 23 أبريل الجاري.

وسيقدم الدعم الخاص بدفع رسوم المدارس من المساهمات المالية الواردة لبرنامج «معاً نحن بخير»، بالإضافة لتوفير التجهيزات الأساسية للطلاب واللازمة للتعلم عن بعد مثل الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وذلك في إطار التعاون بين هيئة المساهمات المجتمعية- معاً ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK).

وتندرج المساعدة في دفع الرسوم المدرسية ضمن حزمة الدعم التي أتاحتها دائرة التعليم والمعرفة للأسر من خلال توفير الأجهزة اللوحية وأدوات التعلم عن بُعد. إلى جانب تقديم الدعم لتدريس أبناء العاملين في خطوط الدفاع الأولى من الكادر الطبي والممرضين العاملين في خطوط الدفاع الأولى خلال هذه الأزمة.

ومن جانبها قالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: نعمل بتفانٍ لضمان استدامة القطاع التعليمي في الإمارة بما يسمح لمدارسنا باستقبال الطلاب مرة أخرى في الفصول الدراسية بعد انتهاء هذه الأزمة. ولذلك ندرك أنه في الظروف الحالية، قد تحتاج بعض العائلات إلى الدعم، إذ قد يواجه بعض الآباء تحديات في دفع الرسوم المدرسية بسبب فقدان مؤقت لوظائفهم، لذا نرى أنه من الضروري أن نساعدهم وندعمهم خلال هذه الأوقات الاستثنائية.

وصرحت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية- معاً: أشعر بالفخر والسعادة من كرم الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء أبوظبي الذين ساهموا في برنامج «معاً نحن بخير»، ومازلنا نتلقى يومياً مساهمات من جميع القطاعات -العامة والخاصة على حد سواء- ونحن نقدر كل مساهمة تصلنا ونشكر من قدمها. وكما يظهر من هذه الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة، فإن مساهماتكم تحدث أثراً حقيقياً في حياة الناس المتضررين في جميع أنحاء الإمارة.

كما قدمت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي أجهزة وأدوات لوجستية لتعزيز تجربة التعلم عن بُعد في 60 مدرسة من المدارس ذات الرسوم المنخفضة والمنخفضة جداً 30 منها في أبوظبي، و27 مدرسة في منطقة العين، وثلاث مدارس في منطقة الظفرة. وقد تم تزويد المدارس المستحقة بهذه التجهيزات والأدوات اللوجستية وفقاً لمتطلباتها التي حددتها خلال مرحلة التخطيط. وذكرت الدائرة أنها مع بدء الاستعدادات لإطلاق منظومة التعلم عن بُعد على مستوى الإمارة خلال شهر مارس 2020، بادرت بالتواصل مع جميع المدارس الخاصة لتحديد متطلباتها من الأجهزة وخدمات الاتصال لإطلاق عملية التعلم عن بُعد بكفاءة وضمان استمرارية تعلم الطلبة من منازلهم.