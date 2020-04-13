انطلاق أول ورشة إبداعية للطلبة عن بُعد

دينا جوني (دبي)

التزمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي قرار تمديد التعلّم عن بُعد في المدارس الخاصة، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً من دون الاستمرار افتراضياً في الأنشطة التي اعتادت أن تنفذها قبل ذلك خارج البيئة المدرسية، ومنها أنشطة نهاية الأسبوع لطلبة المدارس الخاصة.

فقد أطلقت «المعرفة» أول من أمس نسخة افتراضية من أندية «سبت دبي» في موسمها الخامس، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتعلم مهارات إبداعية جديدة، وجعلهم أكثر قدرة على التأقلم مع مستقبل متسارع التغيير من حولهم.

وشارك 13 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية في الورشة الافتراضية عن التصوير الفوتوغرافي مع «نادي نيكون للتصوير للأطفال»، عبر تطبيق «زوم» المجاني والذي تستخدمه العديد من المدارس الخاصة.

ووصفت ميثاء علي، مصممة برامج الابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الانطلاقة الجديدة لأندية «سبت دبي» في نسختها الافتراضية، بأنها فرصة جديدة لتعزيز التعاون بين الطلبة بعضهم بعضاً، والذين يلتقون من خلال عضويتهم في الأندية مع مجموعات متنوعة من المرشدين المتخصصين في مجالات الإبداع والتصميم وريادة الأعمال والتكنولوجيا وجودة الحياة، من أجل صقل مهاراتهم وتعزيز جودة حياتهم ونشر القيم الإيجابية، والبناء عليها في رحلتهم نحو امتلاك المهارات المستقبلية وفي مقدمتها ريادة الأعمال والإبداع والتصميم.

وقدّمت شيترا أريا، المدربة من نادي «نيكون» للتصوير للأطفال، تجارب حية عن أساسيات فنون التصوير والاستفادة من مصدر الضوء لإضافة الغموض والجماليات على الصور، مع الاستفادة من أدوات بسيطة كالورق الأبيض وورق الألمونيوم الحراري في تحسين جودة الإضاءة للصور المُلتقطة للأشخاص المقربين أو لمقتنيات منزلية.

وعن تجربته، يقول الطالب بطي المهيري، من مدرسة دار المعرفة الخاصة بدبي، والذي بدا شغوفاً بفنون التصوير الفوتوغرافي: «أضافت مشاركتي في الأندية طابعاً خاصاً في أسلوب حياتي خلال فترة البقاء في المنزل، حيث بادرت بالتسجيل في عضوية الأندية الافتراضية، والتي أتاحت أمامي الفرصة لتعلم مهارات جديدة وعززت من شغفي بفنون التصوير».

ومع انطلاق الورشة الافتراضية، كان الطالب أمير سامح من مدرسة دبي الوطنية الخاصة يفكر في التقاط صورة للنباتات، وإلى جواره كان الطالب محمد عيان وهو عضو في نادي نيكون للتصوير للأطفال، يستعد ليشارك زملاءه تجربته مع فنون التصوير الفوتوغرافي، بينما يفكر في أفضل طريقة لالتقاط صورة جماعية لأفراد أسرته والتي تمارس حياتها من المنزل التزاماً بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.