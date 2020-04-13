124 حكماً عن بُعد لمحاكم رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أصدرت الهيئات القضائية بدائرة محاكم رأس الخيمة 124 حكماً عن بُعد منذ تفعيل هذا النظام في الفترة الممتدة من 29 مارس إلى 9 أبريل الجاري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحاكم دعماً لجهود الدولة الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا، ولضمان استمرارية وانسيابية العمل وكفاءته والحفاظ على حقوق المتقاضين.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن الدائرة فعلت جلسات المحاكمات عن بعد بنسبة 100%، وفي كل القضايا على اختلاف أنواع درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز، عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر «الفيديو كونفرانس»، وتوظيف أنظمة إلكترونية ذكية ومتطورة ذات أداء وكفاءة عالية.

وقال إن هذه التقنيات تتيح لأطراف الدعوى حضور جلساتهم عن بُعد، دون الحاجة لحضورهم شخصياً إلى مقر المحاكم، مما ساهم في سرعة تقديم الخدمات القضائية وسهولة الوصول لحضور جلسات المحاكمة من أي مكان، تخفيفاً على الأفراد والمحامين.

وأضاف المستشار الخاطري أن «جلسات المحاكمة عن بعد يتم بثها بصورة مباشرة وحية عبر الشاشة المرئية في قاعات المحاكم، ويمثل أطراف الدعوى أمام القضاء افتراضياً عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، ومن ثم يصدر القاضي الحكم أو القرار، بحسب الأحوال في القضية على مرأى ومسمع الأطراف».

وأشار إلى أن عدد الجلسات التي تم عقدها عن بُعد في الدائرة وصلت إلى 314 جلسة محاكمة، بينما بلغ عدد القضايا التي تم النظر فيها 191 قضية، والأحكام الصادرة 124 حكماً، أمام 30 هيئة قضائية.

وأوضح رئيس محاكم رأس الخيمة، أن إطلاق جلسات المحاكمة عن بعد تأتي ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها محاكم الإمارة عن بُعد لمواكبة التطور التكنولوجي، وتحقيق رؤية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء الذي يؤكد ضرورة بذل الجهود الحثيثة للتسهيل على المتعاملين في إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، دون حضورهم إلى مقر المحاكم ومراكز الخدمة التابعة لها.