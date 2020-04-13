بلازما الدم لعلاج مصابي «كورونا» في دبي

دبي (الاتحاد) في ضوء اعتماد دولة الإمارات استخدام بلازما الدم لعلاج مرضى كورونا المُستجد «كوفيد-19»، تبدأ هيئة الصحة بدبي خلال الأسبوع الجاري استخدام بلازما الدم للمرضى المتعافين من فيروس كورونا، لعلاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بالفيروس نفسه، وذلك بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج.

و­أعلن ذلك الدكتور يونس كاظم، مدير مؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي، أن «الهيئة» أدخلت بروتوكول هذا النوع من العلاج في مستشفياتها ومستشفيات القطاع الصحي الخاص في دبي، في خطوة مهمة للحد من مخاطر انتشار «كورونا»، والتسريع في علاج المصابين بهذا الوباء العالمي.

وأشار الدكتور يونس كاظم إلى الدلائل العلمية والتوصيات الصادرة في هذا الشأن عن هيئة الغذاء والدواء الأميركية، والتي تدفع بأن استخدام بلازما الدم في العلاج أسهم في تعجيل شفاء المرضى وساعد كثيراً في انخفاض عدد الأيام التي يقضيها المرضى في المستشفيات.

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