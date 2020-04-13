5 آلاف مستفيد من المير الرمضاني في أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

أطلقت لجنة الأسر المتعففة في جمعية دار البر، أمس، عمليات توزيع «المير الرمضاني»، للعام الثالث عشر تواليًا، ويستفيد منه هذا العام 5 آلاف شخص على مستوى الدولة، وهو عبارة عن طرود غذائية، تستفيد منها الأسر المتعففة والمحتاجون، من الأرامل والأيتام ومستحقي الزكاة والأسر المتعففة والمحتاجة، بدعم صندوق الزكاة، ومؤسسة عيسى صالح القرق، وعدد من المحسنين.

وأكد محمد سهيل المهيري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطوارئ والأزمات أن جهود الجمعية وبرامجها تنصب حاليًا على دعم جهود الدولة، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية بمواجهة انتشار فيروس كورونا، عبر توفير الغذاء للأسر محدودة الدخل، ترجمة لكلمة (لا تشلون هم) لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوفير احتياجات الطلبة من الأجهزة اللوحية دعما لـ»التعليم عن بُعد» في الدولة.

وأوضح علي العاصي، رئيس لجنة الأسر المتعففة، أن عمليات التوزيع تتواصل على مدار 4 أيام، من (السبت) حتى الثلاثاء القادم، من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، بشكل متواصل، ويحتوي كل طرد على 8 مواد غذائية أساسية، وتخصص لكل أسرة مستحقة كمية تغطي احتياجاتها طوال الشهر الكريم، فيما تحدد الأصناف، التي توزع ضمن «المير الرمضاني»، بناء على استبيان سنوي لآراء المستفيدين.