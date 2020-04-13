«خليفة الطبية» تستخدم «البلازما» لعلاج المصابين بـ«كوفيد-19»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أول محاولات علاج فيروس «كوفيد - 19» باستخدام بلازما الدم، من خلال إعطاء البلازما المأخوذة من شخص تعافى من فيروس كورونا لشخص مصاب بالفيروس يعاني أعراضاً متوسطة إلى شديدة. ويستخدم في هذا العلاج خلايا البلازما المأخوذة من الشخص المتعافي، حيث تحتوي هذه الخلايا على أجسام مناعية كوّنها الجسم بعد الالتهاب وعادة ما تتكون في الفترة ما بين 14 إلى 21 يوماً بعد التعافي.

وصرحت الدكتورة فاطمة الكعبي، استشاري ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ خليفة الطبية بأن «مدينة الشيخ خليفة الطبية بدأت العلاج بالبلازما هذا الأسبوع، حيث تبرع شاب إماراتي يبلغ من العمر 29 عاماً ببلازما الدم بعد تعافيه من فيروس كورونا، ثم أعطيت البلازما عبر الوريد لأحد المرضى المصابين بالفيروس. وما زلنا بانتظار نتائج هذا العلاج ونحن متفائلون بأنها ستكون واعدة، حيث نتوقع تحسن حالة المريض في وقت قريب». وتابعت: «هناك معايير لاختيار متلقي بلازما الدم، منها ألا يقل عمره عن 16 عاماً ولا يتجاوز 75 عاماً، وأن تكون حالته متوسطة إلى شديدة، ولا يعاني أي حالة صحية تمنع تقبله للبلازما. ومن أهم معايير اختيار المتلقي تطابق زمرة دمه مع زمرة دم المتبرع».

بدورها، قالت الدكتورة، هبة الحميدان، استشاري ورئيس قسم المختبرات الطبية بالإنابة: «يتلقى المريض البلازما بشكل تروية عبر الوريد Infusion، وعند دخول البلازما التي تحتوي على الأجسام المضادة إلى جسم المريض تهاجم تلك الأجسام المضادة الفيروس، وتمنع حدوث مزيدٍ من الضرر في الأعضاء الحيوية للجسم كالكلى والقلب والجهاز التنفسي».

وقالت الدكتورة مريم بطي المزروعي، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية: «في ظل عدم توافر عقار أو لقاح ضد هذا الفيروس سريع الانتشار، ارتأينا الإسراع في استخدام العلاج ببلازما الدم لإنقاذ من هم في حالات حرجة جراء الفيروس. وتجرى العملية كاملة بأقصى درجات السلامة لكل من المتبرع والمتلقي».