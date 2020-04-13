«واجب التطوعية»: مكانة عالمية للإمارات في تكنولوجيا الفضاء

أبوظبي (الاتحاد) أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، على المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وقال بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء، الذي يوافق الـ12 من شهر أبريل من كل عام: إن الإمارات بَنَت المجد بامتلاكها إنسانية الأرض فارتقت إلى آفاق الفضاء بسواعد أبنائها، مستلهمةً طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، في رفعة الوطن واستشرافه لقادم الأيام والأعوام والعقود.

وأضاف: إن القيادة الرشيدة أدركت أهمية تطوير القطاع الوطني في مجال الفضاء، فخاضت التحديات وسخّرت الكثير من الموارد لخدمة العلم ورفده بروّاد الفضاء الإماراتيين، فأنشأت وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وغيرها من المدن العلمية.

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