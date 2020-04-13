«نيويورك أبوظبي» تطلق «التبادل الطلابي الافتراضي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي تأسيس برنامج «التبادل الطلابي الافتراضي» للطلاب الجامعيين من خلال تعاون مشترك بين برامج الشيخ محمد بن زايد المجتمعية و«مبادرة ستيفنز». ويعمل البرنامج الذي تموله المبادرة على توفير فرص للشباب المشاركين تهدف إلى تطوير وتنمية خبراتهم العالمية، وبناء الحوار والتفاهم المشترك بين الطلاب المشاركين بمختلف ثقافاتهم.

ويجمع البرنامج الافتراضي بين طلاب برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية في جامعة نيويورك أبوظبي وأقرانهم المشاركين في دورة القيادة الفخرية في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت الجامعة إلى أن برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية جاء إطلاقه في جامعة نيويورك أبوظبي بهدف تطوير قدرات نخبة من المتفوقين في الجامعات الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار تسعة أشهر، بينما تضم دورة القيادة الفخرية عدداً من الطلاب الأوائل من جميع مواقع جامعة نيويورك في أبوظبي وشنغهاي ونيويورك، وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الجامعة أن «مبادرة ستيفنز» جرى تأسيسها من قبل عائلة ستيفنز عام 2015 تخليداً لذكرى السفير ج. كريستوفر ستيفنز، وهي شراكة بين القطاع العام والخاص تهدف إلى دعم الشباب في الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتزويدهم بالإمكانات الشاملة والمهارات اللازمة التي تتناسب مع القرن الحادي والعشرين. وتهدف المبادرة إلى تقريب وجهات النظر بين الشباب باستخدام التقنيات الحديثة وحثهم على تبادل الخبرات والآراء والتعلم معاً، ما يساهم في اكتسابهم منظوراً أوسع بفضل ثقافاتهم المختلفة.

وقالت دايان سي يو المدير التنفيذي لبرنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية ومستشارة قيادة جامعة نيويورك أبوظبي: تلقينا اتصالاً من فريق «مبادرة ستيفنز» في العام الماضي بخصوص المشاركة في برنامجهم الدولي لتبادل الطلاب. ومن خلال تدريسي للفصول ضمن برنامجي (برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية) و(دورة القيادة الفخرية في جامعة نيويورك)، أدركت ما قد تمثله هذه المبادرة من فرصة لتعزيز المهارات القيادية والوعي الشامل للطلاب المسجلين في تلك البرامج المقدمة من جامعة نيويورك في مدينتين مختلفتين.