«مساندة» تُشيّد 3 محاكم في مدينة زايد ومصفح والرحبة

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن تشييدها حالياً 3 محاكم لدائرة القضاء في كل من مدينة زايد أبوظبي ومصفح والرحبة، وذلك ضمن مشاريع مختلفة تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 150.3 مليون درهم، مشيرة إلى أن العمل على إنجاز تلك المشاريع يسير وفق الخطة الموضوعة للتنفيذ، وحسب المدة الزمنية المقررة للإنجاز.

ويأتي العمل على تنفيذ هذه المشاريع، في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، نحو تعزيز فاعلية وكفاءة إجراءات التقاضي، وتكريس العدالة للمتقاضين والمتخاصمين، وسيادة القانون، وتقديم خدمات قضائية متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تحقيق رضا المتعاملين وفقاً لرؤية تجعل القضاء الإماراتي نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة، وتقديم الخدمات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتحظى المشاريع الثلاثة بالاهتمام والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام الدائرة بتنفيذ المشاريع التطويرية، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، حرصاً على تقديم أرقى الخدمات القضائية والعدلية، وذلك ضمن جهود التطوير المتواصلة على جميع المستويات.

وقال إن مشاريع إنشاء المباني الثلاثة الجديدة للمحاكم في أبوظبي، تستهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يسهم في تحقيق الأولوية الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وتفصيلاً، أوضحت شركة مساندة أنها تنفذ مشروع مبنى المحكمة العمالية في منطقة المصفح (حوض 39)، على مساحة تبلغ 7572 متراً مربعاً، وذلك بتكلفة قدرها 77 مليون درهم.

ويأتي المشروع استكمالاً لمنظومة الخدمات المقدمة بما يحقق مصلحة طرفي علاقة العمل التعاقدية تحت مظلة سيادة القانون، وبما يتناسب مع الضمانات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، ومعايير التنافسية الاقتصادية، إلى جانب ضمان الوصول الشامل للخدمات مع مراعاة الدقة وسرعة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة وفق برنامج متكامل يسهل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تقديراً من القيادة الرشيدة للدولة لدور هذه الفئة في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على الصعد كافة.

وتنفذ شركة «مساندة» مشروع إنشاء محكمة مدينة زايد أبوظبي، بتكلفة تقارب الـ 53 مليون درهم، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 40.000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء حوالي 6797 متراً مربعاً.

وباشرت الشركة تنفيذ أعمال مشروع محكمة الرحبة على مساحة تبلغ 2500 متر مربع، بتكلفة قدرها 20.3 مليون درهم.