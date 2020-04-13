الامارات | دعم مالي للعائلات والأفراد المتضرّرين من تداعيات «كورونا» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مالي للعائلات والأفراد المتضرّرين من تداعيات «كورونا» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أن سكان أبوظبي سارعوا، على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى المشاركة في برنامج «معاً نحن بخير»، وتقديم إسهامات مالية وعينية على نحو غير مسبوق، بهدف المساعدة في تخفيف آثار الوضعين الصحي والاقتصادي، مشيرة إلى أنها بدأت حالياً في توجيه الإسهامات والأموال لدعم الأفراد والعائلات الأكثر تضرراً في أبوظبي، نتيجة للظروف الاستثنائية الحالية.

وأوضحت الهيئة أن الإسهامات المالية ستوجه لدعم السكان المتضرّرين، ضمن أربعة جوانب رئيسة تشمل: التعليم والدعم الصحي والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، ويتعين على من يحتاج إلى الدعم التواصل مع الهيئة، من خلال خط مساعدة خاص (800-3088)، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الذي أنشئ خصيصاً لهذا الغرض (togetherwearegood.ae)، لافتة إلى أن برنامج الدعم ينطلق بمجال التعليم، يتبعه مساعدة المتضرّرين، ضمن مجالات رئيسة أخرى هي: الدعم الصحي، والمواد الغذائية، إضافة إلى الاحتياجات الأساسية.

وقالت مدير عام «معاً»، سلامة العميمي: «نحن فخورون بروح المحبة والتعاون، التي ظهرت جلياً عند إطلاق برنامج (معاً نحن بخير)، حيث تكاتف الجميع من أنحاء أبوظبي لتقديم الإسهامات بشكل كبير، وتدل ضخامة الإسهامات المالية والعينية، التي تلقاها البرنامج، عن رغبة سكان الإمارة في مساعدة بعضهم بعضاً، في أكبر تحدي صحي واقتصادي من نوعه لهذا الجيل».

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وأضافت: «سنستخدم الإسهامات لتقديم الدعم بشكل مباشر للمتضرّرين، ومن هم في أمسّ الحاجة إليه، حيث ستُعطى الأولوية للعائلات والأفراد الأكثر استحقاقاً، حتى يحصلوا على الدعم في الوقت المناسب، خلال هذه الأوقات الاستثنائية، ونسعى إلى مد يد العون من خلال برنامج (معاً نحن بخير)، لكثيرين في المجتمع، لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة»، مشيرة إلى تلقي البرنامج آلاف الإسهامات المالية والعينية حتى الآن، وحثت مجتمع أبوظبي على مواصلة الإسهامات والعمل معاً، وإظهار روح المجتمع الأصيلة في هذه الأوقات الاستثنائية.

قنوات الإسهامات

يستمر برنامج «معاً نحن بخير» في تلقي إسهامات الراغبين في المشاركة، ضمن الجهود الوطنية لدعم المجتمع، في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة، حيث يمكن للمشاركين الراغبين في الإسهام مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة 1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى 6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهماً)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 800-MAAN للتطوّع والإسهامات العينية، أو للإسهامات المالية التي تزيد على 1000 درهم، أو إرسال رسائل على «واتس أب» على 0543055366، للإسهامات العينية من المعدات والمباني والخدمات والإسهام بالوقت، إضافة إلى التطوّع من قبل الخبراء.