الامارات | «الصحة» تُجري 22 ألف فحص وتكشف عن 387 إصابة جديدة بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُجري 22 ألف فحص وتكشف عن 387 إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها أكثر من 22 ألف فحص جديد، لفئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على جميع المواطنين والمقيمين، في الكشف عن 387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 4123 حالة.

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وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتين تعودان لمصابين آسيويين، من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خصوصاً أنهما كانا يعانيان أمراضاً مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 22 حالة.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 92 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 680 حالة.