الامارات | «التربية» و«المعرفة»: لا يحق للمدارس الخاصة تقاضي رسوم العام المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» و«المعرفة»: لا يحق للمدارس الخاصة تقاضي رسوم العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على عدم تقاضي المدارس الخاصة أي أقساط من رسوم العام الدراسي المقبل (2020/‏‏‏‏‏‏‏2021)، إلا بعد انتهاء العام الدراسي الجاري، ولا يحق للمدارس تقاضي أي مبالغ مالية للعام الجديد إلا رسوم تسجيل أو إعادة تسجيل الطلبة فقط.

وقالت الوزارة في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن «الجهات المعنية بالتعليم الخاص في كل من أبوظبي ودبي والشارقة أعلنت عن إمكانية استرداد أولياء أمور الطلبة رسوم النقل والمواصلات المتعلقة بالمدارس الخاصة، في ظل الظروف الراهنة التي تطبق فيها المدارس كافة على مستوى الدولة نظام التعلم عن بعد، كإجراء احترازي ووقائي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)».

وأضافت: «في ما يتعلق برسوم العام الدراسي المقبل 2020/‏‏‏‏‏‏‏2021، فإن اللوائح تنص على دفع رسوم التسجيل فقط بشكل مسبق، على أن تنسق المدارس الخاصة لاحقاً مع ذوي الطلبة لتحصيل بقية المستحقات بعد بدء العام الدراسي، وهو الإجراء المعتمد حالياً وفي الظروف العادية».

وأوضحت الوزارة أن الرسوم الدراسية منفصلة عن الرسوم الأخرى، ومن الضروري دفعها للمدارس، لأنها تعمل على توفير منصات تعليمية وأدوات تعلم عن بعد، وتؤدي واجبها المعتاد بمتابعة الطالب وتطوير قدراته المعرفية. من جانبها، أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأنه يحق للمدرسة مطالبة ذوي الطلبة بدفع تأمين لتجديد تسجيلهم، لضمان حصول الطلبة على مقاعد في العام الدراسي المقبل، مشددة أن ألا تزيد قيمة التأمين أو رسوم إعادة التسجيل على 5% أو 500 درهم (أيهما أعلى)، ويُحتسب هذا المبلغ من الرسوم المدرسية للفصل الأول.

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وأوضحت الهيئة في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنه يحق للمدارس الخاصة في الإمارة تحصيل رسوم إعادة تسجيل الطلبة مع بداية الفصل الدراسي الثالث الذي انطلق أمس، ويستهدف هذا الإجراء التيسير على ذوي الطلبة، ومنحهم الوقت الكافي من أجل اتخاذ قرارات مدروسة في ما يتعلق باختيار مدارس أبنائهم.

وأفادت بأن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، كان يلزم المدارس الخاصة بعدم تحصيل رسوم تسجيل الطلبة الحاليين بنسبة تزيد على 10% من إجمالي الرسوم، وبإمكانها فتح التسجيل في التاريخ الذي تراه مناسباً خلال العام الدراسي، مع مراعاة أن يتم تحصيل رسوم إعادة التسجيل خلال الفترة المعتمدة من الهيئة.

وفي ردها على أسئلة ذوي طلبة، على موقعها الإلكتروني، أكدت الهيئة أنه لا يحق لولي أمر الطالب استرداد أقساط الرسوم عن مدة التعلم عن بعد، إضافة إلى أنه لا يحق للمدرسة فرض رسوم إضافية على مصادر التعلم على الإنترنت والتطبيقات الذكية في الفصل الدراسي الثالث.

وبالنسبة لرسوم المدارس التي تبدأ عامها الدراسي الجديد (2020/‏‏‏‏‏‏‏2021) الشهر الجاري، فإن رسوم الفصل الدراسي الأول فيها تُستحق مع بداية الشهر الجاري، ويمكن للمدارس تحصيل الرسوم المدرسية على ثلاث دفعات على الأقل، يستحق كل منها في بداية الفصل.